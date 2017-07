Festivalului Internațional de Șah Arad 2017, cel mai mare Open românesc al anului

Pe 6 august se dă startul ediției a X-a a Festivalului Internațional de Șah Arad 2017. Peste 200 de jucători din 14 țări s-au înscris deja, pe lista de start figurând 17 mari maeștri și 20 maeștri internaționali, un nou record pentru festivalul arădean, anunțându-se a fi de departe cel mai puternic open de șah al anului în România în 2017. Pregătirile de festival sunt în toi, pe platoul din fața Primăriei apărând deja piese de joc gigante cu care amatorii de șah se pot delecta în voie la o partidă de șah, urmând ca, în fiecare seară de la ora 19,30, să aibă loc demonstrații cu copiii care fac șah la clubul Vados.

Ca noutate la ediția din acest an, pe lângă turneul principal (6-13 august), se va desfășura și un turneu de amatori (jucători cu elo maxim 1600) in perioada 8-12 august, în acest an remarcându-se în mod special numărul și valoarea premiilor pentru jucătorii amatori. Copiii sub 8 si sub 10 ani vor avea turneele lor separate ce se vor desfășura in perioada 7-12 august. Toate competițiile vor fi găzduite de Hotel Continental Forum din Arad. Cei ce doresc să participe pot găsi informații suplimentare pe site-ul festivalului www.aradopen.com, inscrierile continuând până în ziua începerii festivalului.

Organizatorii țin să mulțumească autorităților locale pentru implicare și susținerea festivalului – Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură, Centrul Cultural Județean, Direcția de Sport, Camera de Comerț și Industrie Arad, precum și tuturor partenerilor și sponsorilor fără de care acest festival nu putea avea loc.