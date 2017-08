Au predat la Academie: Gyula – UTA Under 19 1-4

59 SHARES Share Tweet

La ora la care prima echipă se impunea cu 1-0 în Cetatea Chindiei, juniorii mari ai UTA-ei au predat o lecție de fotbal peste graniță. Deși a deschis scorul repede, Academia Gyula a trebuit să se recunoască învinsă de o formație „roș-albă” mai determinată și cu chef de fotbal pe o căldură insuportabilă. Dorin Toma, care s-a pregătit sub comanda lui Mihalcea în ultima lună, plus Lezeu și R. Petcuț au fost autorii golurilor pentru 1-4 sec în favoarea arădenilor.

Fără căpitanul Faur, scos din circuit pentru o săptămână din pricina unei pubalgii, stafful tehnic al echipei secunde l-a trimis pe Obrad vârf împins, în timp ce Lezeu a îndeplinit rolul „închizătorului”. „Chiar dacă am fost conduși cu 1-0, nu s-a pus niciun moment problema echipei câștigătoare. Am evoluat dezinvolt, am dezvoltat un joc consistent, așa cu ne-am dori să vedem în fiecare săptămână din partea băieților noștri. Am întâlnit o echipă exact de vârsta noastră, o combinată de jucători născuți în anii 1999 și 2000, pe care am dominat-o cap coadă. Cantonamentul de la Mallnitz ne-a prins foarte bine, de acum vom pune accentul în special pe omogenizare și relații de joc, în așa fel încât startul campionatul zonal, de peste două săptămâni, să ne prindă pregătiți sută la sută”, a menționat Mihai Petcuț, antrenorul UTA-ei Under 19, alături de Costel Bogoșel și Sandu Țamboi.

Jucătorii trimiși pe teren în Ungaria au fost: Creța – Savin, Sabău, Onuțan, Frai – Lezeu – Gruiescu, D. Toma, R. Petcuț, L. Bodri – Obrad, plus Mureșan – Rogojan, Deliman, T. Bodri, Laza și Curta.

