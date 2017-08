Căpitanul Curtuiuș, decisiv din prima rundă: „Puncte foarte mari, a contat mai puțin aspectul estetic astăzi”

65 SHARES Share Tweet

UTA a dat un semn important încă din startul stagiunii prin succesul italienesc de la Târgoviște. Un meci destul de echilibrat și sărac în ocazii clare de gol a fost decis de Marius Curtuiuș, fotbalist venit de pe bancă încă din primul minut al părții secunde. Șeptarul „roș-albilor” s-a desprins de marcajul lui Vătavu și a trimis cu capul în dreapa lui Popescu. „Fie că sunt titular sau rezervă, știu că trebuie să-mi fac datoria pentru echipă. Am reușit cu largul sprijin al lui Mevlan (n.a. Adili), care mi-a dat o centrare excelentă și suntem cu toții fericiți și mulțumiți. La cele 40 de grade Celsius de la nivelul gazonului și forța adversarului a contat mai puțin aspectul estetic astăzi. Nu am jucat tot timpul foarte bine, am mai și suferit, dar tot ceea ce contează la final e victorie. Punctele de azi sunt foarte mari, mă bucur că mi-am adus contribuția la câștigarea lor, dar e doar primul pas. Ne-am propus să promovăm direct, cât mai repede posibil și trebuie să rămânem concentrați”, a spus atacantul care peste trei zile va sărbători împlinirea a 28 de…veri.

Uns căpitan de Adrian Mihalcea, Curtuiuș nu și-a recăpătat banderola de la Grahovac în momentul în care a intrat pe teren la Târgoviște, dar asta numai pentru că: „Nu am realizat în tensiunea meciului acest aspect, unul mărunt până la urmă. Sunt convins, însă, că Marius a înțeles, căci este un băiat de mare caracter, la fel ca toți băieții pe care îi antrenez. Tot ceea ce contează este că am câștigat azi, remarc toată echipa”, a explicat chiar antrenorul „Bătrânei Doamne”.

8 0