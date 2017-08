Mentalitatea lui Adili: „Ca să câștigi trebuie să lupți până la capăt, nu contează minutul, ploaia sau căldura”

83 SHARES Share Tweet

Dintre fotbaliștii transferați în iarnă de UTA, doar unul a confirmat în „alb-roșu” și și-a asigurat prezența și în lotul lui Adrian Mihalcea pentru sezonul ce a început excelent astăzi, la Târgoviște.

De fapt, lui Mevlan Adili, căci despre el este vorba, i se datorează în mare măsură cele trei puncte cucerite în fața Chindiei. Macedonianul a recuperat o minge la 20 de metri de buturile lui Grahovac, a pasat rapid pentru Stahl, a parcurs în vitează aproximativ 70 de metri și a centrat perfect pentru „capul” câștigător al lui Curtuiuș. Și toate astea în minutul 89, când – poate – mulți jucători s-ar fi mulțumit să rămână în poziții defensive, mai ales că rezultatul nu era tocmai rău. „Pentru mine nu contează minutul, ci doar că trebuie să-mi ajut echipa până fluieră pentru ultima oară arbitrul. Așa am fost crescut, ca să câștigi trebuie să lupți până la capăt, nu contează minutul, ploaia sau căldura. Și azi chiar a fost foarte cald, dar gândul nostru a rămas mereu la cele trei puncte. Faza din care a înscris Marius chiar a fost una frumoasă, lucrată, mă bucur că am pus și eu umărul”, a menționat fundașul dreapta al „roș-albilor”, care ar fi trebuit să primească și un penalty în prima parte: „A fost fault clar, chiar nu-mi dau seama cum nu l-a văzut arbitrul. În schimb, am primit un cartonaș galben pentru simulare, eu nu sunt obișnuit să fiu pedepsit astfel”.

Chindia se anunță una dintre echipele ce vor lupta pentru promovare, iar succesul e cu atât mai important. „Într-adevăr, sunt destul de buni, îi respectăm, dar noi suntem UTA și vrem să câștigăm pe orice teren și împotriva oricui. Asta nu înseamnă că în teren nu trebuie să rămânem modești și concentrați tot meciul. Asta am făcut și azi și am obținut o victorie foarte prețioasă pentru noi și suporterii noștri, cărora le mulțumim pentru susținere atât de departe de casă”, a mai spus Mevlan Adili.

