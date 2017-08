Mihalcea nu acuză arbitrajul, dar e convins că a fost penalty la Adili și: „E posibil să aleg orice sistem de joc în funcție de cerințe”

96 SHARES Share Tweet

UTA a abordat prima partidă oficială în mandatul lui Adrian Mihalcea în 4-1-4-1, dar la pauza disputei de la Târgoviște, simțind că se poate, antrenorul arădenilor a făcut o mutare ofensivă. L-a scos pe „închizătorul” Asani și l-a introdus pe Curtuiuș, pentru clasicul 4-4-2 în care Campioana Provinciei a jucat atât sub comanda lui Roland Nagy, cât și cea a lui Laurențiu Roșu.

Rezultatul s-a văzut și pe tabelă, căci „roș-albii” au câștigat exact prin reușita noului intrat, în condițiile în care și Roman amenința poarta adversă din interiorul careului. „Dacă în amicale nu am prea jucat decât cu un singur vârf, nu înseamnă că acest lucru rămâne bătut în cuie. E posibil să aleg orice sistem de joc în funcție de cerințe. Astăzi, am dorit să punem sub o mai mare presiune apărarea adversă și ne-a ieșit. Am simțit că se poate, am ales cartea atacului și am obținut un rezultat mare. Chindia rămâne o echipă solidă, ca și anul trecut, de altfel, veți vedea că-și va reveni repede”, a explicat Mihalcea.

Chiar dacă și gazdele au avut ocaziile lor, UTA parcă a fost mai concretă în careul advers. În plus, Mihalcea mai aduce în discuție un aspect „Eu spun că a fost penalty clar la Adili. Jucătorul advers a fost neglijent, l-a faultat clar, dar asta nu înseamnă că acuz arbitrajul, maniera lui. Poate așa a considerat domnul arbitru la acel moment, sperăm – însă – să nu mai avem parte de astfel de faze în acest campionat. În rest, cred că am avut ocaziile mai clare ale meciului, cel puțin două-trei, inclusiv o bară. Până la urmă, era foarte important să începem bine campionatul, iar când câștigi la Târgoviște poți să spui că ți-ai atins sută la sută scopul”, a adăugat „principalul” arădenilor.

