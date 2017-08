Șase goluri în amicalul Sebiș – Macea, Chița nu a contat pe trei dintre jucătorii argeșeni

52 SHARES Share Tweet

Și al treilea amical al verii pentru Național Sebiș a avut deznodământul celorlalte. După 8-1 cu Buteni și 2-1 cu Zăbrani a venit și o victorie 5-1 în fața divizionarei a cincea, Voința Macea, echipă pregătită de un fost jucător și antrenor al „alb-albaștrilor”, Lucian Ciba. Săulescu (2), Pîslaru și ultimii juniori sosiți, ambii mijlocași stânga, Vereș (17 ani din Luduș) și Tătulea (18 ani de la CSU Craiova) au marcat pentru sebișeni, în timp ce reușita oaspeților a purtat semnătura lui Zsigmond.

Fără argeșenii Jenaru, Golban și Dică, învoiți câteva zile, Alin Chița nu a putut alinia două „garnituri”, ba chiar a dorit să-și vadă la lucru echipa în zece oameni începând cu minutul 50. „Nu are rost să analizez un joc împotriva unei formații cu două eșaloane sub noi, deși adversarii chiar și-au dorit și au și făcut, la rândul lor, un antrenament bun. Sperăm ca pentru miercuri să găsim un partener de întrecere mai aproape de nivelul nostru, dacă nu rămânem la antrenamente și jocul de sâmbăta viitoare, cu Lipova”, a spus antrenorul Naționalului.

Cu mijlocașii de bandă Zsigmond (ex. Horia) și Petrehele (Târnova) singurele noutăți în testul de la Sebiș, dar și cu destule absențe provocate de concedii și servici, Voința Macea s-a ținut cât a putut mai bine de o formație mult mai bine cotată. „În ciuda scorului, sunt destul de mulțumit de băieți. Am luat goluri pe greșeli personale, unele dintre ele rar văzute pe un teren de fotbal, dar, în rest, ne-am prezentat bine. În partea a doua, chiar am avut o posesie bună, am și marcat o dată, avem drumul nostru și ne ținem de el”, a punctat și Ciba, tehnicianul divizionarei a cincea. După meci, măcenii s-au recules la mormântul lui Damian Soltesz, fostul lor coleg decedat în iarnă la doar 31 de ani, după care au făcut o scurtă recuperare la mini ștrandul de la marginea orașului de pe Crișul Alb. În această vară, Voința a mai disputat patru amicale: 2-1 cu Socodor, 3-1 cu Turnu, 1-1 cu Ineu și 2-3 cu Socodor.

Formații:

Sebiș: Moroz (30 Voicilă, 60 Munteanu) – Zăinescu, Basic, Bârsanel, Dumitrache – Săulescu, Pintea, Ruță, Tătulea – Petculescu, Ionică. Au mai jucat: Pislaru, Veres, Susan, Enciu, Siminic

Macea: Toader – Pîncotan, Cojocaru, N. Botaș, Ardelean – Zsigmond, Tipel, Pinti, Petrehele – Sârb, Săcui. Au mai jucat: Androne, Buda

