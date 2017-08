Aer american în cantonamentul Cermeiului, Anca mai așteaptă un fundaș și un atacant

0 SHARES Share Tweet

Gloria Lunca Teuz Cermei a finalizat cea mai grea etapă a pregătirii estivale, stagiul de pregătire centralizat de la Moneasa. Au fost 7 zile pline de antrenamente solictante, cu accent pe partea fizică, desfășurate îndeosebi la Dezna, pe platoul spre satul Laz și pe terenul de fotbal din localitate. „Speram că dacă fugim din oraș la munte, vom avea parte de temperaturi ceva mai umane. Din păcate, nu a fost așa, nu cred că am avut zile sub 36-37 de grade Celsius, dar chiar și așa ne-am făcut bine treaba, ne-am atins scopul. Condițiile de cazare, alimentație, vitaminizare și recuperare au fost excelente, din acest punct de vedere nu ne-a lipsit nimic și pentru asta le mulțumim conducătorilor și gazdelor noastre de la Hotel Parc. Am venim acasă încărcați, avem o altă capacitate de efort, de acum o să lucrăm în special la relațiile de joc”, a explicat Radu Anca.

Față de lotul de lotul deplasat duminica trecută în stațiunea de la poalele Munților Codru Moma, miercuri, însoțiți de directorul tehnic, Roland Nagy, au mai urcat și doi americani. Vorbim despre doi juniori, unul de 18 și 19 ani, care s-au mai pregătit și cu echipa a doua a UTA-ei vara trecută. „Prima impresie e bună, sunt chiar impresionat de fizicul lor. Vorbim despre un fundaș dreapta și unul central, care s-ar putea să ne ajute”, a spus Anca despre Gabriel (un român plecat de mic în SUA) și Taylor.

La final de cantonament, cermeianii și-au testat rezistența prin alergarea contracronometru spre Cabana Izoi. Absolut toți jucătorii au ajuns în vârf, fruntași fiind „Schijă” Brândușe, Aldan, E. Varga, Mager Suslak sau Sulea. „Alb-roșii” au liber până marți, pentru ca miercuri seara să-și verifice potențialul cu Crișul Chișineu Criș.

Până la finalul săptămânii viitoare, Cermeiul și-ar putea completa lotul, cu mențiunea că pentru un răspuns din partea lui Alin Gligor s-ar mai putea aștepta până la debutul sezonului. „Mai țintim un fundaș central și un atacant. Am și luat legătura cu doi jucători, fundașul ar putea sosi încă de marți”, a adăugat Anca.

0 0