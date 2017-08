Croitoru: „Nu meritam să pierdem cu UTA, trebuia să rămânem concentrați 90 de minute”

1 SHARES Share Tweet

Chindia a pierdut al doilea meci consecutiv pe teren propriu cu „Bătrâna Doamnă”. După 0-3 în ultima etapă a turului campionatului trecut, târgoviștenii au cedat cu 1-0 în debutul noii ediții a ligii secunde.

În analiza făcută la finalul partidei, antrenorul gazdelor vorbește despre un rezultat mincinos. „Eșecul este dureros, nemeritat. Jocul a fost difiicil, știam că UTA s-a întărit. În plus, condițiile meteo au influențat calitatea jocului ambelor echipe. Dar, a fost unmeci pe care nu meritam să-l pierdem, a fost echilibrat, de luptă, fără prea multe ocazii de gol. Poate nu meritam nici să câștigăm această partidă, căci nu prea au fost ocazii clare de gol. În repriza a doua, ușor-ușor am împins jocul către poarta adversă, am avut senzația că avem un plus de prospețime pe partea fizică. Ne-am și creat două ocazii prin Cherchez și bara lui Honciu, iar la faza premergătoare golului am avut o lovitură liberă, am dus mingea la careu, dar am pierdut-o și pe contraatac am luat golul”, a punctat Nicu Croitoru.

Așa cum Adrian Mihalcea a opinat că UTA ar fi trebuit să beneficieze de un penalty, la mijlocul primei reprize, și Croitoru a adus în discuție o fază similară în careul lui Grahovac: „Considerăm că a fost penalty la Honciu, se vede contactul pe gheata lui, urme de crampoane, jucătorul spune același lucru”.

Vorbind despre faza golului de trei puncte al Campioanei Provinciei, „principalul” Chindiei a arătat cu degetul și spre fundașii săi. „Golul UTA-ei a venit pe final de meci, de la o fază ce nu anunța nimic. Au pornit un contraatac și, la centrarea foarte bună a lui Adili, cei trei-patru fundași ai noștri aflați la 16 metri nu au avut reacție la lovitura de cap, de altfel foarte bună, a lui Curtuiuș. Păcat, căci adversarul nu și-a creat o ocazie clară în repriza a doua. Chiar dacă jocul nu a fost spectaculos, ci a fost un joc de luptă, de uzură, trebuia să rămânem concentrați 90 de minute, altfel am făcut efortul degeaba”, a concluzionat Nicu Croitoru.

În etapa a doua, Chindia se deplasaează în „fieful” Pandurilor, o echipă ce a început pozitiv sezonul, impunând remiza albă în Trivale, contra lui FC Argeș.

