Începe lupta pentru trofeu la ITF Arad cu Gabriela Ruse în prim plan!

Premiile în valoare de 15 mii de euro atrag ca un magnet la a 13-a ediție a Trofeului Ilie Năstase, de la Arad. Conpetiția inclusă în calendarul internațional și-a consumat, ieri, ultimele întâlniri din calificări, iar apoi organizatorii au trecut la tragerea la sorți a disputelor de pe tabloul principal.

Din calificări au venit opt tenismene, care s-au alăturat altor 24, între care se află și Gabriela Ruse (locul 283 WTA), cea mai bine cotată jucătoare prezentă vreodată la ITF Arad. Luni seara, Anela Freer, directorul de turneu, Mihaela Testiban, arbitrul principal, jucătoarea arădeană Anda Ghinga, sora Anei Bogdan, Ioana, dar și reprezentanți ai presei au stabilit, la hotelul Coandi, „ciocnirile” din turul inaugural.

Acesta vor debuta peste o oră, la baza Activ și se vor întinde până seara. Iată și programul lor, cu mențiunea că intrarea spectatorilor este gratuită.

Terenul Central

Ora 12.00: Cadar vs. Svinov (Australia), Ghinga/Thommen (Rou-Elveția) vs. Cazacu/Taylor (Rou-M. Britanie); Nu înainte de ora 16.00 I. Bogdan vs. I. Fetecău; Talabă vs. Potocnik (Slovenia; fav. 2)

Terenul 1

Ora 12.00: Gheorghiță vs. Tutunaru; Nu înainte de ora 15.30 Cadar/Luikham (Rou-India) vs. Akler/Țincu (Israel-Rou), Spremo/Tutunaru (Croația/Rou) vs. Guimaraes-Bueno/Svinos (Brazilia-Australia)

Terenul 3

Ora 12.00: Spremo vs. Duca, Gașpar vs. Gavrilă; Nu înainte de ora 15.30 Hristea/Sosnovschi (Rou-R. Moldova) vs. Duca/Gheorghiță, Horackova/Stamatova (Cehia-Bulgaria) vs. Gașpar/Stîngă; Nu înainte de ora 18.30 I Bogdan/Negoiță vs. Dănescu/Martinich (Germania-Chile).

