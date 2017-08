Mutări la nivelul băncilor tehnice în Liga 2-a: Iencsi „divorțează” de Călărași pentru a o prelua pe Pandurii, de unde a plecat Teja

0 SHARES Share Tweet

Două dintre echipele cu pretenții din eșalonul secund au rămas fără antrenori după prima etapă a noii stagiuni. Sau, cel puțin Dunărea Călărași, care a schimbat al doilea tehnician într-o lună de zile, căci, după despărțirea de Adrian Mihalcea, care a ales UTA, a venit și cea de Adrian Iencsi. Călărășenii au capotat rușinos la Clinceni (1-4), iar fostul fundaș al Rapidului a preferat să-și dea rapid demisia. Odată cu Iencsi, și-a anunțat plecarea și președintele clubului, Bogdan Leu. „Nu mai pot lucra în asemenea condiții. Nu vreau să spun prea multe pentru că nu aș vrea să mă cert cu nimeni. Îmi pare rău de acești fotbaliști pe care eu i-am adus și i-am susținut. Sper ca cine vine să ducă mai departe ce am format eu la acest club. Voi fi alături de echipă și voi colabora în continuare cu viitoarea conducere”, a spus Leu pentru editia.ro.

Deși o remiză (0-0) în „fieful” lui FC Argeș nu este tocmai un rezultat rău, Mihai Teja „divorțează” și el de Pandurii Târgu Jiu. Tânărul antrenor, care la un moment dat se afla și în vederile „Bătrânei Doamne”, a realizat la câteva zile după prezentarea oficială că nu are un lot demn de pretențiile sale. „Eu am venit la Pandurii să fac performanţă, nu să fiu pe locul 9-10. Deşi sunt nişte tineri talentaţi în lot, nu e suficient pentru promovare. Am mai fi avut nevoie de câţiva jucători cu experienţă. M-am despărţit de domnul Condescu în relaţii bune şi îi urez succes, dar nu văd cum Pandurii ar putea ataca promovarea fără să întărească lotul. Am ceva tatonări cu o echipă din străinătate, atât, dar nimic clar. Nu m-a contactat nimeni de la Juventus Bucureşti, aşa cum s-a scris”, a spus Teja pentru pandurul.ro.

Același site anunță și numele noului „principal”, care nu este nimeni altul decât…Adrian Iencsi. „Pandurii Târgu Jiu spune ceva în fotbalul românesc și asta m-a făcut să vin cu drag în acest oraș. Oraș frumos, stadion nou, va atrage lumea. Orice antrenor și-ar dori să conducă o echipă pe un stadion atât de frumos. Numele de Pandurii Târgu Jiu te obligă la ceva îndrăzneț. Pentru a ținti la un loc fruntaș trebuie să avem un lot unit, să punem la punct relațiile de joc. Astăzi a fost prima mea zi de lucru, sunt foarte mulți jucători. Chiar am fost pus în dificultate, am întâlnit 28 de jucători. Sunt unii jucători pe care îi cunosc, au jucat la nivel înalt, chiar am mai lucrat cu ei. Pe marea majoritate nu îi știu, nu pot să am o opinie acum. Încerc să gestionez foarte bine această situație”, a spus noul tehnician al oltenilor, pentru care evoluează, printre alții, și atacantul arădean, Ciprian Rus.

