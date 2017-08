Falcă se plânge și în Prosport despre întârzierea investiției CNI în arena „Francisc Neuman”, dar i se transmite clar: „Să facă recepția lucrărilor din contract înainte!”

21 SHARES Share Tweet

Una dintre marile enigme ale finalului de deceniu la Arad este când va putea juca din nou UTA pe noua arenă „Francisc Neuman”. Prima conferință de presă pe subiectul reconstrucției din temelii a noului stadion s-a făcut în anul 2012 (CITESTE MATERIALUL). La acea vreme Gheorghe Falcă vorbea dezinvolt despre o arenă de 17.500 de locuri, cu speranța finalizării în…2015. Când colo, de abia în 2015, firma Tehnodomus a demarat lucrări ceva mai serioase, aici referindu-ne la partea de fundație. Între timp, s-au evaporat ca prin minune aproape 5000 de locuri pe scaune, astfel că noua capacitate a fost redusă la…12.584. Termenele de finalizare au fost schimbate și ele din pix, ultimul termen fiind vara anului 2018. Dar, din ceea ce lasă să se înțeleagă Falcă în interviul pe care colegii de la Prosport i l-au luat, este că de acum ziua în care se va inaugura noua arenă „Francisc Neuman” depinde exclusiv de Compania Naţională de Investiţii, care, anul trecut, a promis co-finanțare de 2,5 milioane de euro. Bani care, inițial, nu erau prevăzuți în proiect, dar de care Primăria Arad și Gheorghe Falcă se agață acum cu scopul de a pasa responsabilitatea prelungirii nejustificate a termenului de execuție a stadionului „Francisc Neuman” în curtea adversarilor politici. Dar iată ceea ce a declarat Falcă în Prosport, urmând ca la final să expunem și punctul de vedere al reprezentantului Companiei Naţionale de Investiţii:

ProSport: – Care este stadiul construcţiilor la stadionul din Arad?

Gheorghe Falcă, primarul Aradului: – În grafic. Conform planurilor, trebuie finalizat în 2018. Nu mai ştiu ce lună.

PS: – Finanţarea este de la comunitatea locală sau de la Compania Naţională de Investiţii?

GF: – Finanţarea este de la noi. Doar că o parte din stadion a primit în 2016 finanţare de 2,5 milioane de euro de la CNI, care nu este activată. Este doar finanţare, dar ei n-au început procedura pentru partea lor.

PS: – Am înţeles. Procedura asta este complicată? De ce durează atât?

GF: – Asta vă pot răspunde dânşii. Mie mi-e greu să vă răspund.

PS: – Bănuiesc că ştiţi, totuşi…

GF: – Da, dar întotdeauna, despre o instituţie, e bine să vorbească oamenii din instituţia respectivă.

PS: – OK. Costul total al stadionului din Arad este, înţeleg, 8 milioane de euro. Cei 2,5 milioane de la CNI sunt incluşi în banii ăştia?

GF: – Nu. După aceea se adaugă CNI-ul.

PS: – Deci 8 milioane plus 2,5 milioane.

GF: – Da. Sunt aproape 11 milioane de euro, în total.

PS: – Dumneavoastră aţi făcut de-a lungul timpului demersuri la CNI, ca să vă finanţeze toată lucrarea?

GF: – Nu, nu. Am început-o noi.

PS: – Din ce motiv?

GF: – La solicitarea cetăţenilor.

PS: – Oamenii au dorit să se construiască stadionul cu banii Aradului?

GF: – E, nu cu banii Aradului! Dânşii mi-au solicitat… În Arad n-a existat niciun stadion făcut de administraţie. Toate stadioanele au fost făcute ori de baronul Newman, ori firmele de stat care au făcut arene mici, până în 3.000 de locuri. Şi era normal, după ce am reuşit, în 2004, să preiau de la familia baronului Neuman stadionul UTA – pentru că el era retrocedat, era al familiei –, a rămas în obligaţie ca acolo întotdeauna să fie un stadion. Am făcut pe aceeaşi locaţie un alt stadion.

PS: – Înţeleg.

GF: – Cu numele „Francisc Neuman“ – UTA.

PS: – Să vă spun ce mă interesează…

GF: – Ştiu, ştiu, voi calculaţi acum între Teleorman şi noi…

PS: – Eram curios care este situaţia la Arad. Cei de la Piteşti au trimis documentaţia de câteva luni şi încă n-au primit niciun răspuns.

GF: – Nu… Eu nu primesc finanţare la nimic, dar să cer la sport! N-am primit, la PNDL-ul ăsta (n.r. – Programul Naţional de Dezvoltare Locală), nici la drumuri, nici la energie termică… Noi suntem un bastion care nu primeşte bani de la guvernările PSD.

PS: – Deloc…

GF: – Nu doar în sport!

PS: – De aceea voiam să lămuresc dacă nu aţi depus dumneavoastră documentaţia sau nu v-a fost aprobată.

GF: – Pe vremea aceea, când am început eu studiul de fezabilitate, CNI-ul nici nu discuta despre stadioane. După aceea a făcut guvernul Ponta procedura pentru stadioanele din Craiova şi Târgu Jiu. Că le-a dat şi la Târgu Jiu. Nu îndrăzneam eu să cer guvernului vreun ban pe vremea aia… (râde)

PS: – Costurile stadionului din Arad sunt infinit mai mici decât cele aprobate şi finanţate de CNI pentru celelalte…

GF: – Stadionul nostru este acoperit total. Este prevăzut restaurant, hotel cu 21 de camere, zonă pentru muzeu… E mai mult decât un stadion.

PS: – Se vor putea juca meciuri internaţionale pe stadionul din Arad? Cupe europene sau naţională?

GF: Da, până la finală. Adică are facilităţi şi acreditare, mai puţin finala. Nu putem organiza finale de cupe europene. În rest…

PS: – Deci, presupunând că, vreodată, UTA va ajunge în grupele Ligii Europa sau Ligii Campionilor, nu va pleca să joace pe la Cluj sau…

GF: Nu. Aşa este proiectat. Am primit avizul cu categoria respectivă. Se poate juca tot, mai puţin finală de cupă europeană.

Adrian Cefălan, directorul Companiei Naţionale de Investiţii, s-a deplasat personal în toamna anului trecut la șantierul „Francisc Neuman” și explică foarte clar când pot demara lucrările finanțate de organismul pe care-l conduce. Tot Cefălan scoate în evidență, tot pentru Prosport, faptul că în proiectul lui Falcă nu este prevăzut un gazon și o instalație de nocturnă la standarde europene. „Înţeleg că dânşii, în proiectul iniţial, nu au prevăzut partea de gazon făcut la standarde, partea de nocturnă… Au patru stâlpi, dar acoperind complet stadionul, va trebui suplimentată lumina prin montarea pe copertina stadionului a instalaţiei de nocturnă. Plus partea de studiouri TV. Toate acestea au fost introduse. Orice obiectiv CNI se bagă pe lista-sinteză a obiectivelor propuse la finanţare. Şi, într-adevăr, apare stadionul UTA cu acest obiectiv: gazon, nocturnă şi instalaţii TV. Dar discuţia a fost, încă de atunci, foarte clară. În prezent se lucrează. Pe gazon sunt macarale. Discuţia cu Primăria Arad a fost de atunci foarte clară: trebuie să termine ei contractul cu antreprenorul respectiv, pentru că, dacă el nu are copertina, pe ce montez eu nocturna? Sau, dacă el lucrează pe gazon, cum mă apuc eu să vin cu dejivrarea, cu drenajul, cu tot? Şi atunci, dânsul trebuie să-şi termine proiectul pentru care are contractul semnat, apoi trebuie să facă recepţia lucrărilor şi abia după aceea mie trebuie să-mi predea amplasamentul, pentru ca eu să demarez o nouă licitaţie pentru aceste lucrări“, a punctat Cefălan.

Așadar, Falcă nu ar avea motive de îngrijorare. El, Primăria și Tehnodomus, firma constructoare, nu au decât să-și vadă în continuare de treabă, mărind – totuși – pasul lucrărilor, iar când partea lor va fi gata, Compania Naţională de Investiţii va face retușurile finale, necesare pentru un stadion la standarde europene.

