Sabău și Lipova și-au atins scopul în Cupă: „Onorăm competiția și vedem cum stăm cu pregătirea pentru campionat”

Campioana județeană a Cupei României nu a avut nici cea mai mică problemă în a se impune în primul tur al fazei naționale a competiției. La Pîncota, casa provizorie a proaspetei divizionare a treia, Lipova s-a distrat cu Millenium Giarmata, o formație ce a pierdut mulți dintre titularii ediției trecute de campionat și s-a prezentat cu o formație foarte tânără.

Tabela a arătat scor de tenis la finalul celor 90 de minute, Flavius Sabău având doar motive de mulțumire. „Am jucat bine, am avut posesie, așa cum am dorit, iar pe acest fond ne-am și creat multe faze de gol. Fizic am stat destul de bine, la un moment dat am jucat și economicos, schimbând la pauză trei piese grele. Au intrat pe teren și copiii, Deta, care a și marcat și Vasile. Mai avem încă cinci juniori care se pregătesc să fie integrați în echipă, încă nu am definitivat exact cu cine jucăm. Vom aborda, sâmbătă, meciul cu Sebișul, cu trei juniori pe teren, să vedem cum stăm”, a explicat antrenorul „șoimilor”.

Cât despre parcursul din Cupa României, Sabău a adăugat: „Onorăm competiția, vrem să ajungem cât de sus putem. Sunt meciuri oficiale care ne arată cum stăm cu pregătirea, sunt utile în vederea campionatului”.

Galerie foto de la Șoimii Lipova – Millenium Giarmata

