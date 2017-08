Grahovac, 180 de minute fără gol încasat în „alb-roșu”: „Să conștientizeze fiecare că joacă într-o echipă mare și avem multă treabă”

16 SHARES Share Tweet

UTA a evoluat modest la prima întâlnire stagională cu proprii susținători. Metalglobus a plecat cu un punct de la Șiria, dar putea fi chiar trei dacă nu ar fi dat peste un portar utist în zi de grație. Practic, Branko Grahovac a fost omul meciului, înaintea mijlocașului bucureștenilor, Valentin Ghenovici. „Sigur, Ghenovici e un jucător bun, dar problema a fost la noi. Trebuia să avem o altă atitudine și fac comparație între meciul de azi și cel de săptămâna trecută. La Târgoviște, diferența am făcut-o prin atitudine. Am câștigat cu Chindia, deși a fost un meci echilibrat și am avut și puțin noroc, dar norocul ni l-am făcut singuri prin atitudinea noastră din teren. Nu am fost la același nivel azi și asta a contat la final. Trebuie să rezolvăm această problemă, căci, altfel, calitate fotbalistică avem. Gândirea trebuie puțin schimbată, în sensul în care fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze că joacă la o echipă mare și avem foarte multă treabă anul acesta”, a menționat portarul „Bătrânei Doamne”.

Bosniacul nu se consideră erou după paradele de astăzi, în special după cea de la ultima fază a meciului, când a avut un reflex salvator la șutul în cros al lui Ghenovici. „De la mine se așteaptă mult, mai ales că nu am venit să-mi mai adaug meciuri în palmares, ci să-mi fac pur și simplu treaba. Adică, să apăr poarta și să ajut această echipă ce merită să joace în Liga 1. Așa că, personal, merg la zero în fiecare meci. Cel mai important pentru mine este să nu iau gol, indiferent că resping mingile cu capul, pieptul sau orice parte a corpului. Le mulțumesc suporterilor pentru căldura arătată deja, înseamnă mult pentru mine. Am auzit despre publicul din Arad, am citit despre el și despre clubul de mare tradiție, la care joc. Suporterii ne-au susțint până în ultimul minut și după meci au cântat în continuare. E puțin diferit față de ceea ce am întâlnit până acum în România. Dacă nu câștigi, toată lumea te înjură, la UTA nu e așa”, a adăugat bosniacul, puțin surprins de orele și condițiile în care a intrat pe teren în primele două runde ale stagiunii: „Nu mi se pare normal că se joacă de la ora 11 într-o ligă atât de puternică precum Liga 2-a din România. Indiferent că e iarnă sau vară, nu ar trebui să se joace dimineața, dar astea sunt condițiile și trebuie să mergem mai departe. Oricum, nu avem nicio scuză pentru căldură, pentru că și adversarii au simțit-o la fel ca noi”.

Un 0-0 cu Metalglobus pe teren propriu nu poate fi considerat un rezultat pozitiv pentru UTA, dar Grahovac atenționează: „Am pierdut două puncte, dar și un punct câștigat contează când se va trage linia. Vorbesc din experiența pe care o am în fotbal, o să vedeți la sfârșit cât va conta de mult și acest punct. Bineînțeles, dacă începem să câștigăm meciuri începând chiar din etapa viitoare”.

FOTO: UTA Media Design

2 0