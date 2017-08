Mai cere Mihalcea un atacant? „Nu am cum să mă plâng de lot, dar este posibil orice”

0 SHARES Share Tweet

UTA a bifat primele 180 de minute stagionale, dintre care jumătate le-a jucat în sistemul 4-4-2, unul neexersat de Adrian Mihalcea în meciurile amicale și, pentru care, arădenii nici nu par pregătiți din punct de vedere al efectivului. Se prea poate ca accidentarea neprevăzută a lui Grigorie (care, însă, ar trebuie să fie 100% apt pentru meciul de la Clinceni) să-i fi dat peste cap planurile tactice antrenorului utist, care, dorind să forțeze atacul atât la Târgoviște, cât și azi, cu Metaloglobus, a apelat concomitent la ambii atacanți de meserie din lot, Marius Curtuiuș și Dan Roman.

Întrebat dacă și-ar mai dori un atacant tocmai în ideea de a avea variante sporite în caz că va opta des pentru sistemul cu două „vârfuri”, Mihalcea a spus: „Este posibil orice, dar nu am cum să mă plâng de lot. Este foarte bine echilibrat. Am încercat și voi încerca să jucăm în funcție de ceea ce ne cere jocul, cu unul sau doi atacanți. De exemplu, azi, jucătorul din spatele atacantului, Jorza, nu a făcut față cerințelor. El cobora destul de mult și, astfel, atacanții erau destul de izolați. Dar, îl așteptăm pe teren și pe Grigorie, un jucător cu experiență, care poate evolua în poziția aceea. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la jucătorii sub 21 de ani cum îi încadrăm, vom vedea”.

Cu un singur marcat după două etape, Bătrâna Doamnă este pe un loc 16 al eficienței, la egalitate cu FC Argeș. Echipele ce nu au înscris încă în actuala stagiune de Liga a 2-a sunt: Foresta Suceava, CS Afumați, CS Balotești și Metaloglobus.

