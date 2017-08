Mihalcea acuză atitudinea unor fotbaliști: „Dacă nu înțeleg să joace pentru echipă, doar ei vor avea de suferit”

1 SHARES Share Tweet

„Nu e doi fără trei”, spune un proverb împrumutat dintr-o altă limbă, iar UTA nu a reușit să-și câștige primul meci pe teren propriu trei sezoane de Liga 2-a la rând. După eșecul cu Gaz Metan și remiza cu Vâlcea, a venit și un 0-0 parcă ceva și mai neașteptat în fața celor de la Metaloglobus București, formație nou promovată în eșalonul secund.

Investițiile importante în jucători cu nume la nivelul primelor două ligi din România nu țin deocamdată loc de puncte, iar Adrian Mihalcea a dat și explicații pentru acest lucru la finalul disputei cu bucureștenii. „Nu am scăpat de ceea ce-mi era frică și anume de atitudinea unor jucători. Dacă ei nu înțeleg că doar muncind și jucând pentru echipă pot face lucrurile bine, vor avea ei de suferit. Cumva, astăzi nici copiii, cei Under 21, nu ne-au ajutat prea mult, dar mergem înainte. Am avut momente când puteam să înscriem, mai ales cele două ocazii clare în prima repriză. E drept, la fel pot spune și despre adversari, pe niște indecizii ale noastre. Știam că au un joc destul de organizat, pe final puteau să ne și bată, dar problema a fost la noi, nu la ei”, a menționat antrenorul „Bătrânei Doamne”.

Întrebat dacă își reproșează ceva în alcătuirea echipei, pornind exact de la lipsa de atitudine a unora, Mihalcea a adăugat: „Eu zic că nu. Am încercat să le blocăm jucătorii pe la care treceau toate mingile, Ghenovici și Stângă, dar în același timp, știind că ambii nu fac faza defensivă foarte bine, trebuia să jucăm perpendicular rapid, pe poartă, în momentul în care am fi recuperat mingi în zona centrală. Dar, în schimb, am dus mai mereu mingea în lateral și în spate. Astfel, am încercat să-i desfacem și prin acțiuni personale pe benzi, dar și Stahl și Strătilă au reușit doar sporadic să creeze pericol. În partea a doua, am intensificat presiunea cu doi atacanți, am avut iarăși câteva ocazii destul de bune, dar am și riscat puțin pe faza defensivă. Ceea ce nu am mai înțeles uneori de ce ne scăpăm prea ușor de minge. Au fost cel puțin trei-patru situații bune ce trebuiau rezolvate din experiență sau valoare, dar s-a văzut timorare și nu înțeleg de ce. Cred că jucătorii noștri au simțit o presiune enormă și nu înțeleg de ce”.

În ciuda punctelor pierdute, Mihalcea nu vede motive reale de îngrijorare. „Până la urmă, trebuie ținut cont și de adversar, iar ce de azi a fost unul incomod. Au echipă formată din jucători care au promovat in corpore, se bazează pe același antrenor, au relații de joc. Noi trebuie să învățăm din acest semi-eșec, iar etapa viitoare să câștigăm. Obiectivul și discursul meu optimist de dinaintea acestui meci nu s-au schimbat”, a mai spus „principalul” utist.

