Vintilă o laudă pe UTA și suporterii ei: „În ciuda tracului de a juca cu o echipă de Liga 1, sunt mulțumit de jucătorii mei”

Metaloglobus se încadrează în echipele ce au surprins plăcut cu ocazia vizitelor în „fieful” echipei fanion a Aradului. Bucureștenii s-au remarcat prin disciplină tactică, dar și stăpânirea armei contraatacului. În plus, are unul-doi jucător de execuție, ca Stângă sau Ghenovici.

Cert este că formația sosită din Liga 3-a a meritat remiza, iar antrenorul ei a fost extrem de fair-play și darnic în epitete la adresa adversarului de azi. „Le-am explicat jucătorilor mei că, practic, jucăm cu o echipă de Liga 1. Și mă refer la tot ce ține de UTA, jucători, antrenori, și suporteri. Pe minunații susținători ai arădenilor i-am văzut până azi doar la televizor, acum am avut plăcerea să îi văd și pe viu. Așadar, știam că vom avea de suferit în fața unei echipe puternice, ce are ca obiectiv promovarea, iar pentru asta s-au și adus numeroși jucători cu experiență. În schimb, mulți dintre jucătorii mei nu au jucat în Liga 2-a, iar impactul cu acest eșalon a fost destul de brusc pentru ei, iar cel mai bine s-a văzut etapa precedentă, când am pierdut nemeritat cu Olimpia. Acum am întâlnit o echipă foarte bună, cu greutate, care se poate bate lejer la promovare. Felicit echipa UTA pentru joc, pentru tot ceea ce se face aici, dar și pentru atmosferă. Chiar îi urez baftă să-și îndeplinească obiectivul”, a menționat din capul locului Bogdan Argeș Vintilă.

Echitabilă sau nu remiza? „Pot să mă declar mulțumit cu rezultatul de 0-0, nu aș fi corect dacă aș spune că meritam victoria. Deși, puteam marca în ultimul minut la acea ocazie, nu uităm că și UTA putea să înscrie în prima repriză, dar și în a doua. Așadar, consider remiza echitabilă, iar eu, având în echipa de start destui tineri, dintre care cinci sub vârstă, nu pot decât să mă bucur pentru moralul ce-l câștigă băieții mei pentru viitor. Ținând cont și de faptul că, ieri, am fost pe drum de dimineața până seara, chiar sunt mulțumit de ceea ce am reușit azi aici”, a adăugat fostul goal-keeper.

Metaloglobus a surprins prin jocul curajos, dar și numărul de situații de poartă. „Mă așteptam să avem ocazii, pentru că echipa mea joacă. Azi, mai puțin, fiindcă a fost acel trac în fața unor jucători cu experiență, de Liga 1, dar încercăm mereu să jucăm fotbal, nu să facem anti-joc. Nu pun rezultatul pe primul plan, ci jocul. Ne dorim ca rezultatele să vină după jocuri bune. Ce am rezolva dacă ne-am apăra 90 de minute și, poate, am lua un gol pe final? Mai bine jucăm fotbal, câteodată riscăm să pierdem rău, dar, și atunci când începe să-ți iasă jocul, pui probleme oricărei echipe. Fiindcă echipa UTA-ei o cunoșteam destul de bine, în special pe jucătorii cu meciuri în Liga 1, nu era ceva ce ne putea surprinde. Poate, doar presiunea publicului și nu neapărat pe mine, ci pe jucători. Am contat, totuși pe destui fotbaliști tineri, de 19, 20 de ani, dar eu sunt îngăduitor cu ei. Chiar dacă îmi risc scaunul, prefer să cresc jucători și caractere. Cândva, va veni timpul ca unii dintre ei să facă pasul mai sus și nu ne vom opune plecării lor, dar, deocamdată, cred că ei au nevoie și de experiența ligii secunde. Până la urmă, suntem un club mic, cu un patron cu resurse limitate, o să ne limităm deocamdată în a crește și a lansa jucători în fotbalul mare”, a mai explicat Vintilă.

În fine, tehnicianul celor de la Metaloglobus a recunoscut că există avantaje și dezavantaje în faptul că meciurile de acasă se joacă pe o suprafață sintetică. „E bine că suntem obișnuiți să evoluăm acolo, dar, pe de altă parte, în deplasare ne este ceva mai greu și asta s-a văzut și anul trecut în Liga 3-a. Avem norocul că acum am găsit un teren de iarbă pe care ne antrenăm înainte de partidele de afară și începem să ne descurcăm”, a încheiat „principalul” grupării din Capitală.

