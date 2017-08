Mihalcea are așteptări mai mari de la jucătorii cu experiență: „Trebuie să joace mai mult în spiritul echipei”

1 SHARES Share Tweet

După succesul de la Târgoviște, UTA pornea mare favorită în fața nou promovatei, Metaloglobus București. La Șiria, arădenii nu au reușit să desfacă defensiva atentă a vizitatorilor, având probleme evidente la construcția jocului, în special pe zona centrală a liniei de mijloc.

La final, Adrian Mihalcea a recunoscut că fotbaliștii săi de creație nu au prins o zi prea bună. „Cârstocea a avut o evoluție slabă, trebuie să recunoaștem chestia asta, dar nu doar el este în discuție. În general, de la jucătorii cu experiență mă aștept mult mai mult. Toți trebuie să înțeleagă că se dorește mult de la ei și trebuie să joace mai mult în spiritul echipei. Pe Asani l-am schimbat și pentru că avea cartonaș galben, dar și pentru că ne-am dorit mai mulți jucători în careu, dar așteptam la mai multe pase filtrante și nu am avut. Ei s-au închis foarte bine, iar noi, doar prin centrări de pe benzi, am mai reușit sporadic să-i desfacem”, a spus tehnicianul „roș-albilor”.

Întrebat ce loc ocupă coordonatorul de joc în concepția sa tactică, Mihalcea a adăugat: „Nu există niciun coordonator de joc. Am jucat cu doi oameni în fața apărării, practic doi mijlocași centrali, care pe momentul tranziției negative trebuie să cadă om pe om la mijlocașii lor centrali , care, de altfel, erau și cei mai periculoși. În mare parte, i-au închis, dar trebuiau să participe și la atac. Ca să vin cu un răspuns și mai concret, eu nu mă bazez pe doar un jucător sau doi, ci pe echipă, pe tot blocul funcțional, din care fac parte, bineînțeles, și mijlocașii centrali. Dar, nu avem un anume coordonator de joc, un jucător de tipul <<Dați-mi mie mingea că vă rezolv eu tot>>”.

Cel puțin la Dunărea Călărași, dar și în debutul pregătirilor la UTA, Adrian Mihalcea a optat în special pentru sistemul de joc 4-1-4-1. În primele runde de campionat, „Bătrâna Doamnă” a început în 4-2-3-1 și a terminat în 4-4-2. „Mi-am dat seama că nu avem fotbaliști care să evolueze în acest sistem (n.a. 4-1-4-1) și e normal să încercăm să jucăm în funcție de calitățile jucătorilor. Dacă i-aș fi cerut, de exemplu, lui Cârstocea ca azi să joace în spatele vârfului, dar să și coboare la cei doi mijlocași ai adversarului, ar fi fost dezastru. În plus, am avut impresia că pe final am căzut și puțin fizic. Deci nu e vorba de sistem, ci de interpretarea lui, cu mențiunea că în orice așezare în teren am avea trebuie să alergăm”, a mai spus „principalul” arădenilor la conferința de presă de după meciul cu Metaloglobus.

0 0