Prună, la debutul în Liga 2-a: „Mi-aș fi dorit să-mi ajut mai mult echipa. Remiza nu schimbă nimic, sunt convins că ne vom atinge obiectivul”

Ceva mai târziu decât se aștepta și ar fi trebuit să-l poarte firul carierei, utistul Victor Prună a debutat pe scena Ligii a 2-a. Mijlocașul de 20 de ani l-a înlocuit pe Alin Cârstocea în minutul 80 al confruntării de la Șiria, cu Metaloglobus, cu scopul de a aduce un plus pe faza ofensivă a echipei sale. Era momentul în care UTA rămânea fără „închizător”, forțând golul de trei puncte cu toate liniile. „Mister mi-a spus să fiu curajos, să joc fără trac, căci, până la urmă, e doar fotbal, sportul pe care-l practic de mic copil. Îi mulțumesc pentru încredere, m-a trimis în spatele celor doi atacanți, din păcate nu am reușit mare lucru în minutele în care am evoluat. Mi-aș fi dorit să-mi ajut mai mult echipa, dar voi munci din ce în ce mai mult în așa fel încât să fiu pregătit când se va mai apela din nou la mine”, ne-a mărturisit tânărul fotbalist arădean.

După Man, Jorza, Tănase, Petre, Costin, Covaci, Stahl și Copaci, Victor Prună e cel de-al noulea fotbalist al generației 97-99, crescută de Cristi Păcurar și Francisc Tisza, care debutează în Liga 2-a. „Sincer, mă așteptam să joc primele minute în acest eșalon mai devreme, dar, după tot ceea ce s-a întâmplat cu sănătatea mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat și acum. Îmi pare extrem de rău că nu a fost un debut mai fericit, mi-aș fi dorit să sărbătorim la final cu galeria, care – oricum – ne-a aplaudat și încurajat la final și-i mulțumim pentru asta. Dar, această remiză nu schimbă nimic, obiectivul nostru rămâne promovarea și sunt convins că-l vom atinge”, a adăugat „Vic”.

Prună a fost pus și într-o situație inedită pe finalul partidei cu Metaloglobus. A rămas în postură de ultim apărător cu Ghenovici, cel mai periculos jucător al oaspeților, dar Grahovac i-a dat o mână să rezolve situația. „Cristi Todea mi-a spus ca la fazele noastre fixe, să rămân mai retras și să-l las pe Amir (n.a. Jorza) să urce. Așa m-a prins în apărarea acea fază de contraatac, o situație nouă și grea pentru mine, dar Branko a fost impecabil și ne-a salvat. Ar fi trebuit să câștigăm acest meci, dar, până la urmă, contează și un singur punct. Bineînțeles, de acum trebuie să legăm victoriile și avem calitatea să o facem”, a concluzionat tânărul fotbalist arădean.

Vă reamintim că, în urmă cu doi ani, fotbalistul a aflat că are probleme cu hormonul tiroidian Free T4, care practic îi accelerau toate funcțiile din corp, inclusiv bătăile inimii. Au urmat luni în șir de tratamente speciale, Prună revenind treptat pe gazon la începutul acestui an, apărând pe teren pentru UTA în Liga 4-a și Liga 3-a. Mihalcea l-a găsit la prima echipă, a rămas plăcut surprins de calitățile sale, mai ales că nu îl cunoscuse deloc înainte de a veni la Arad, precum pe ceilalți juniori care au bifat prezențe importante în eșalonul secund.

