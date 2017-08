Lipova – privată de deplasări lungi în tur, dar are parte de adevărate derby-uri în primele patru runde! Pop: „Să pornim cu dreptul, contează pentru moral”

28 SHARES Share Tweet

După 30 de ani, Șoimii Lipova face din nou cunoștință cu eșalonul trei al fotbalului românesc împotriva unor adversari din sud-vestul țării. Grupările din Timiș, Caraș-Severin, Dolj, Gorj și Sibiu vor fi adversarii lui Piț et. comp., care-și propun o clasare în primele 7-8 echipe pentru acest prim sezon. „Sunt mulțumit de seria în care vom juca în acest prim an al nostru de liga a treia. Observ că împărțirea s-a făcut în linii mari respectând criteriile geografice, cu mențiunea că avem, totuși, deplasări destul de lungi, la Sibiu, Craiova, Filiași sau Bălești, dar asta este situația. Ca și echipe, seria este una echilibrată, cred eu. Sunt echipe consacrate, plus câteva ce vin cu juniorii, dar juniori de calitate. Fiind debutanți, ne dorim o clasare onorabilă, în prima parte a clasamentului. Altfel, personal, îmi doresc să muncim în continuare la fel de bine ca până acum și, prin rezultatele pe care le vom avea, să nu ne facem de râs”, a menționat Radu Pop, președintele lipovanilor.

Sorții au vrut ca „șoimii” să dea piept cu ambele divizionare trei arădene în prima parte a lunii septembrie, iar în prima rundă una dintre cele mai puternice formații din serie, CSM Lugoj. „Ne cunoaștem reciproc, am jucat amicale, nu vor fi prea multe secrete între noi. Acum, însă, vom juca pe puncte și îmi doresc să câștige cea mai bună, cea mai în formă în momentul jocului. În prima etapă, primim vizita unei echipe redutabile. Au un antrenor prefesionist, pe Cosmin Petruescu și un mijlocaș de excepție, pe arădeanul Bozian, plus alți fotbaliști buni. În plus, au și stabilitate financiară și, probabil, își doresc mai mult decât au realizat anul trecut. Îmi doresc să pornim cu dreptul, contează mult cum începem pentru moralul jucătorilor”, a adăugat Pop.

Cel puțin pentru această toamnă, Lipova a scăpat de deplasările de sute de kilometri. „În turul de campionat, scăpăm de deplasările lungi, doar la Deva și prin Timiș ne mișcăm. Deci, nu ne vom obosi cu mers cu o zi înainte și astfel putem să ne concentrăm mai mult pe pregătire. În iarnă vom vedea cum stau lucrurile și s-ar putea să mai corectăm la nivel de lot pentru a putea să facem un retur mai bun. Lotul pentru acest tur este aproape finalizat, mai avem discuții pentru un portar și avem două variante: un junior foarte interesant sau un portar consacrat la nivelul ligilor trei și patru. Mai avem miercurea viitoare un meci de Cupa României, nu știm cu cine vom juca încă, dar mai mult ca sigur că o vom face la Pîncota, noua noastră casă”, a încheiat șeful lipovanilor.

Programul turului la Șoimii Lipova arată astfel:

Etapa I: Lipova – Lugoj

Etapa a II-a: Cermei – Lipova

Etapa a III-a: Lipova – Hermannstadt 2

Etapa a IV-a: Sebiș – Lipova

Etapa a V-a: Lipova – Bălești

Etapa a VI-a: Deva – Lipova

Etapa a VII-a: Lipova – Șirineasa

Etapa a VIII-a: Giarmata – Lipova

Etapa a IX-a: Lipova – Filiași

Etapa a X-a: Lipova – Craiova 2

Etapa a XI: Ghiroda – Lipova

Etapa a XII-a: Lipova – Reșița

Etapa a XIII-a: Lipova stă

Etapa a XIV: Lipova – Becicherec

Etapa a XV-a: CNP Timișoara – Lipova

