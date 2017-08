Mihalcea încheie capitolul Metaloglobus cu analiza la rece: „Sunt primul vinovat pentru remiză, trebuie să fim pregătiți pentru orice situație de joc”

4 SHARES Share Tweet

UTA a avut de trecut un prim moment dificil al noii stagiuni, apărut puțin neașteptat ca urmare a remizei cu Metaloglobus. Cu antrenamentul de mâine dimineață, ultimul înainte de plecarea spre București, utiștii încheie o săptămână destul de solicitantă. Remiza internă cu Metaloglobus București a scos la suprafață niște probleme de ordin tactic, pe care stafful tehnic al „roș-albilor” s-a străduit să le repare din mers. „Eu sunt primul care și-a reproșat semi-eșecul de sâmbăta trecută. Sunt primul vinovat pentru că am ratat victoria cu Metaloglobus. Pe de altă, cred că nu am pierdut degeaba două puncte, atâta timp am avut de învățat din acest rezultat. Au fost și acele greșeli tactice de care am vorbit deja, iar jucătorii care nu și-au respectat sarcinile de joc au înțeles după ședințele și discuțiile avute cu ei ceea ce au de făcut de acum înainte. Sunt chiar mulțumit de ei, de felul cum au răspuns în această săptămână, atât din punct de vedere fizic, cât și caracterial. Știm cu toții că trebuie să ne îmbunătățim jocul, în special pe faza de construcție și atac și să fim mult mai determinați”, a explicat Adrian Mihalcea.

Printre suporteri au apărut discuții referitoare la jocul cu destule mingi lungi, pe care – însă – antrenorul utist le demontează bazându-se pe datale InStat. „Avem statistica după meciul cu Metaloglobus, iar ea spune că am avut 63% posesie, dar și un procentaj mare de pase utile date în față sau în lateral, iar asta e ceea ce le cer mereu jucătorilor. E adevărat, am mai apelat din când în când și la mingi lungi, dar asta și pentru că am început să intrăm în criză de timp, iar adversarul se apăra foarte bine pe atacurile poziționale. Ne lăsau să ajungem ușor în zona unde sunt ei puternici, la 25-30 de metri de poarta lor, dar și unde noi am fost lipsiți de luciditate. Ba am greșit ultima pasă, ba preluările, ba nu ne-au ieșit driblingurile. Sunt sigur că alta era situația dacă am fi marcat la primele noastre ocazii clare, altfel ar fi fost aspectul general al partidei. Dar, trebuie să fim pregătiți pentru orice situație de joc, inclusiv din faptul că, poate, nu trebuia să ne avântăm atât de mult în atac în ultimele 5 minute, riscând să pierdem meciul. Aici, poate, ar fi trebuit să intervin și eu, căci la un moment dat atacam și cu Grahovac (n.a. pe final portarul UTA-ei a bătut rapid un aut de margine la 30 de metri de buturile sale), ca să nu zic de fundașii laterali și chiar Scutaru, care era mijlocaș. Sigur, ne dorim să jucăm ofensiv, să tranșăm fiecare meci, dar – poate – sunt meciuri cum a fost cel de sâmbăta trecută când nu-ți iese și trebuie să gestionezi mai pragmatic lucrurile”, a adăugat fostul dinamovist.

Întrebat dacă șefii clubului i-au reproșat ceva după remiza de sâmbăta trecută, Mihalcea a adăugat: „Nu au făcut-o, dar, dacă simt vreodată nevoia, chiar îi rog să o facă. Eu am discuții ochi în ochi cu oricine, iar dacă dânșii doresc să-mi transmită ceva, voi lua în considerare orice sfat sau sugestie. Vedeți cum e fotbalul? Dacă am fi câștigat, eram pe cai mari, eram, poate, cu nasul pe sus, acum am auzit inclusiv vorbindu-se de finalul visului. Nici vorbă, visul continuă și-l vom îndeplini, important este să nu mai repetăm erorile de sâmbăta trecută și să facem puncte. Știiți cum e, victoriile aduc victorii”.

Prezent la conferința de presă săptămânală a clubului, Codru Grădinariu, directorul general al clubului, a ținut să reamintească faptul că: „În fiecare zi de luni, conducerea clubului și antrenorii de la toate nivelurile au o ședință de analiză, unde fiecare își expune părarea sau ridică diferite probleme. E o permanentă comunicare între noi și stafful tehnic”.

