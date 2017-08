Lincar a reconstruit din temelii Clinceniul: „UTA e favorită prin individualitățile sale, sperăm să compensăm prin spiritul de echipă”

0 SHARES Share Tweet

Prinsă în tot felul de speculații legate de trucarea unor partide, vicepreședintele Dragomir și fotbalistul Vențer fiind și suspendați de Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal, Academica Clinceni s-a repliat în această vară. Sprijinit necondiționat de conducerea clubului, Erik Lincar a reconstruit echipa din temelii, menținând doar patru fotbaliști din vechiul lot.

Fostul stelist a menținut doar patru fotbaliști din vechiul lot (B. Matei, Pulhac, C. Gheorghe și B. Ilie), lângă care a pus nu mai puțin de 16 achiziții, jucători care au venit din primele trei ligi și anume: portarii Niga, Ureche și Ispas, fundașii Samson, Gliga, Tătaru, Gaină și Șandru, mijlocașii Simion, M. Mihai, Balgiu, Drăghici, Barbu, Mihalcea și Constantinescu și atacantul Văduva. „Suntem conștienți că, cel puțin în startul sezonului, vom suferi la capitolul omogenitate, dar eram obligați să ne reparăm imaginea creată. Au fost destule speculații ce ne-au afectat și nu mai puteam continua așa. Am făcut un grup nou, în jurul experimentaților Pulhac și Constantinescu, jucători cu state vechi în Liga 1 și ne dorim să scăpăm cât mai repede posibil de emoțiile retrogradării. Am început bine campionatul, deși se putea chiar și mai bine dacă am fi valorificat ocaziile de la Satu Mare”, ne-a mărturisit antrenorul Academiei.

Cel puțin până la meciul de mâine, Lincar are un palmares negativ în duelurile cu UTA. A obținut o singură remiză (2-2) pe vremea când o pregătea pe Vâlcea, pentru ca, sezonul trecut, echipele sale să piardă acasă, 0-1 Luceafărul și 0-6, Clinceniul, contra „roș-albilor”. „Într-adevăr, nu am obținut încă nicio victorie contra UTA-ei de când antrenez, poate de mâine se schimbă lucrurile. Va fi foarte greu, căci echipa din Arad e favorită prin individualitățile sale, dar sperăm să compensăm prin spiritul de echipă. Asta am încercat să le insuflu băieților, cred că am și reușit și, până la urmă, pentru noi meciul de mâine nu e decât unul normal de Liga 2-a. Știm doar că trebuie să punem la păstrare cât mai multe puncte și asta ne propunem și contra UTA-ei, fără – însă – a avea niciun fel de presiune. Știm ce ne așteaptă, adversarul e pragmatic și valoros, dar avem și nou atuurile noastre pentru mâine”, a adăugat „principalul” ilfovenilor.

La rândul său, Adrian Mihalcea e bucuros de revederea cu Lincar. „Am fost rivali ca și jucători, dar în rest suntem prieteni. Sincer vă spun, nu-l cunosc pe Lincar antrenorul, am avut o singură confruntare cu el. Anul trecut, am făcut un 1-1 cu Călărașiul, la Oradea. Sigur, am vizionat ambele partide jucate de Clinceni în acest sezon, dar eu sunt mai preocupat de cum va juca echipa mea mâine”, a menționat antrenorul „Bătrânei Doamne”.

Academica Clinceni – UTA se joacă mâine, de la ora 12, în cadrul etapei a treia a ligii secunde la fotbal. Meciul e transmis în direct pe Digi Sport 1.

