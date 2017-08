UTA, în fața „valului” Clinceni: „Plusul de experiență și valoare e de partea noastră, trebuie să fim mai pragmatici decât în meciul cu Metaloglobus”

1 SHARES Share Tweet

UTA a obținut rezultate contradictorii în primele runde ale noii ediții de ligă secundă. Victoriei de 6 puncte de la Târgoviște s-a adăugat o remiză neașteptată pe teren propriu, cu nou promovata Metaloglobus București. Aspectul sută la sută pozitiv este că arădenii nu au primit gol, doar Hermannstadtul putându-se lăuda cu acest lucru.

Pe de altă parte, Adrian Mihalcea recunoaște că echipa sa suferă pe faza ofensivă și chiar a făcut o comparație cu adversarul de mâine. „Ne așteaptă un meci dificil la Clinceni, împotriva unei echipe bucureștene ce a avut un start bun de sezon, reușind, printre altele, cinci goluri, mult mai multe decât singura noastră reușită. Este clar că au forță ofensivă, nu e puțin lucru să îi dai patru goluri Călărașiului, una dintre formațiile bune ale seriei. Marian Constantinescu pare principalul pericol pentru poarta noastră, experiența și valoarea sa fiind importantă pentru cei de la Academica. A reușit deja două goluri, și acasă și la Satu Mare, pare în formă, ca și Barbu sau Pulhac, de altfel, jucători experimentați și de valoare. În jurul lor a reformat Erik Lincar această echipă, suntem conștienți de dificultatea întâlnirii. Dar, plusul de experiență e clar în favoarea noastră, pot să zic că și plusul de valoare. Rămâne ca momentele bune – arătate și în jocul cu Metaloglobus – să fie în număr cât mai mare și cu o finalitate bună pentru noi”, a menționat antrenorul „Bătrânei Doamne”.

Acesta crede că echipa sa va exprima mai bine pe faza ofensivă decât în precedenta confruntare. „Nu mergem să ne apărăm, obiectivul nostru este victoria. Am lucrat pe problemele apărute în meciul de acasă, lucrăm și pe relațiile de joc mult-necesare în formarea unei echipe. Vom încerca să ne impunem jocul pe faza de construcție și atac, dar neapărat trebuie să fim mai pragmatici decât în partida cu Metaloglobus. Degeaba reușim să avem ocazii dacă nu înscriem. Sunt convins că dacă marcam în prima repriză cu bucureștenii, alta era soarta punctelor, fiindcă suntem o echipă greu de întors”, a adăugat Mihalcea.

Deși echipele timișorene conduc clasamentul ligii secunde după două etape, tehnicianul „roș-albilor” nu le consideră printre pretendentele la promovare. „Dacă începeam și noi cu Suceava ce am fi câștigat? Nu ne puteam da seama de adevărata față a noastră. Următoarele două etape întâlnim iar echipe cu pretenții (n.a. Mioveni și Hermannstadt), asta ne impulsionează și mai mult. În acest început de campionat avem nevoie de puncte, de rezultate foarte bune, pentru a ajunge la forma sportivă și la atitudinea bună care să ne țină tot campionatul. Suntem pe acest drum, cu toate că am făcut egal acasă. Să nu uităm că în prima etapă am câștigat pe un teren greu și ne-am creat 4-5 ocazii importante cu Metaloglobus, ne-a lipsit doar golul. E adevărat, nici nu am mai avut șansa cu care, poate, ne-am întâlnit la Târgoviște”, a adăugat Adrian Mihalcea.

Delegația UTA-ei s-a antrenat în această dimineață la Arad, iar în jurul orei 16,30 ar trebui să se cazeze la Hotelul Snagov, după zborul cu avionul de la Timișoara. Dorin Toma e marea noutate a lotului arădean, care nu contează la Clinceni pe seniorii Grigorie și Filaret și juniorii Jorza, Iuga și Dinculescu.

Formații probabile:

Clinceni: Niga – Samson, B. Matei, I. Tătaru, Pulhac – Al. Lazăr, Barbu – Gliga, M. Constantinescu, V. Mihai – Văduva.

UTA: Grahovac – Adili, Scutaru, Ciucă, Burlă – Asani, Cârstocea – Strătilă, Prună, Stahl – Curtuiuș.

Partida începe mâine, la ora 12 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1.

FOTO: UTA Media Design

