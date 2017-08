Zăbraniul și-a prezentat lotul de podium: „Demult nu am mai avut față de primele locuri”

10 SHARES Share Tweet

Sediul firmei Pletl din Lipova a fost scena pe care a urcat lotul Victoriei Zăbrani în stagiunea 2017-2018. Noul președinte, Viorel Stamate și antrenorul Adrian Abrudean au operat transferuri importante în această vară, formația de pe Mureș înscriindu-se printre forțele primului eșalon județean.

Campionii județeni en-titre: Alex Simion (Lipova), Iosif Gherghel (Lipova), Ovidiu Edu (Lipova) și Mădălin Cotoc, dar și Remus Lung (ex. Chișineu-Criș), Ruben Gavriș și Rafael Varga (ex. Curtici), Flavius Băd (Felnac) și Marius Spătaru (atacant crescut de UTA) sunt fotbaliștii care întăresc un lot ce-i mai cuprinde pe: Cristi Irimia, Ionuț Stănilă – Marius Strango, Andrei Topai, Silviu Francescu, Daniel Crișan, Romică Corlățeanu, Eduard Zele, Laurențiu Olariu și Alex Hojda. Din poza prezentării a lipsit Francescu, căruia i-a născut soția, dar nu și Marian Toader, primarul comunei Zăbrani, Eugen Miculiț, vicepreședintele clubului, Vasile Hojda, director de competiții și Dacian Suciu, administratorul bazei sportive.

A lipsit motivat fostul președinte, Tibi Nicula, pe care: „Îl așteptăm din nou alături de noi. Este sufletul acestui club, principalul artizan al clubului, în actuala sa formulă de organizare. Aș dori să-i mulțumim și domnul primar și consilierilor locali, pentru susținerea ce ne-o oferă an de an, dar și prietenului meu, Fredy Pletl. Am dori ca într-o zi, să-l facem mândru de noi, sau cel puțin la nivelul la care suntem noi de el în momentul acesta. Trecând la lot, demult nu am mai avut față de primele locuri. Au venit jucători valoroși și de caracter, care, împreună cu cei vechi care au dat satisfacție și cu Adi Abrudean pe bancă, suntem siguri că vor face o figură frumoasă. Ca și obiectiv, ne-am luat puțin după vecinii și prietenii de la Lipova. Ei au spus locurile 2-5, noi zicem locurile 2-3 și la final de campionat, cine știe…”, a precizat Viorel Stamate, președintele Zăbraniului.

Victoria începe noul campionat la Mailat, acolo unde, în primăvară, în returul ediției 2016-2017, se impunea cu 2-1, prin reușitele a doi foști jucători, Mitu și Cati.

