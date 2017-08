Centrarea șutată marca Burlă a deschis drumul spre a doua victorie stagională: „O calitate pe care mi-o pun în slujba echipei”

12 SHARES Share Tweet

Bogdan Burlă a început cel de-al treilea sezon ca titular la UTA. Acesta e și ultimul an de juniorat al fundașului stânga, care a fost extrem de important la faza ce a produs golul ce a deschis tabela în Clinceni – UTA (0-3). Arădeanul a trimis clasica sa centrare șutată cu piciorul stâng, pe care Curtuiuș și I. Tătar au „corectat-o” și l-au lăsat fără replică pe Niga. „Mă bucur de victorie în primul rând și că am pus și eu umărul la ea. Într-adevăr, mă bucur că toți antrenorii cu care am lucrat până acum la UTA mă desemnează să bat aceste faze fixe, înseamnă că am o calitate pe care mi-o pun în slujba echipei. Până la urmă, cu sau fără centrarea mea, era important să câștigăm azi, dar și să nu luăm gol. Am reușit și una și alta, ne-am atins sută la sută obiectivul și încă împotriva unei echipe destul de bune”, a menționat Burlă.

Vlad Mihalcea, stelistul împrumutat de la Clinceni, a fost cel mai periculos om al gazdelor, Bogdan Burlă luând și un cartonaș galben în încercarea de a-l opri dintr-una dintre cursele sale. „Se vede că face parte din lotul Stelei, are calitate, dar, atâta timp cât nu a dat gol, e și meritul întregii noastre apărări. La cartonașul luat de mine, a fost un fault asumat, căci se apropia periculos de poartă. Chiar dacă meciul nu a fost ușor, până la urmă am demonstrat că suntem clar peste ei, la toate capitolele, inclusiv la cel al juniorilor. Colegii mei din față chiar au făcut un meci bun și-i felicit”, a mai spus arădeanul.

Miercuri, echipa emblemă a Aradului se va afla față în față cu Mioveniul, o formație pe care nu a bătut-o în sezoanele regulate (doar 1-0 în play-offul ediției de campionat 2015-2016) pe teren propriu. A fost un 2-2 acum două sezoane și 0-0 în urmă cu un an. „Îi cunoaștem deja foarte bine, știu că sunt periculoși în special pe contraatac prin Ayza, Năstăsie și mai nou Andor. Dar, nu avem decât varianta victoriei, nu ne mai permitem să pierdem puncte, mai ales că jucăm acasă și lumea are, pe bună dreptate, așteptări mari de la noi”, a încheiat fundașul de 21 de ani.

FOTO: UTA Media Design

