Mihalcea: „Începem să arătăm ca o echipă, dar succesul de azi își pierde din valoare dacă nu-l legăm cu alte rezultate pozitive”

Pentru prima oară în acest sezon, „Bătrâna Doamnă” a legat rezultatul pozitiv și cu un joc destul de bun. Cel puțin în mitanul secund al disputei de la Clinceni, teamul arădean a arătat destul de bine și pe faza ofensivă, în timp ce în apărare rămâne aceeași formație solidă. De altfel, după runda cu numărul trei a ligii secunde, UTA rămâne singura formație ce nu a încasat niciun gol.

Totuși, Adrian Mihalcea își ține jucătorii cu picioarele pe pământ, făcând o analiză realistă a disputei. „Scorul final te poate înșela puțin, dar lucrurile nu au stat tocmai bine cel puțin în prima parte. Au fost câteva faze în care am pierdut prea ușor unele baloane pe zonă centrală, iar o echipă ceva mai pragmatică ne putea taxa. Dar, din fericire, aceste momente nu sunt prea multe, pe când cele cheie le-am tranșat în favoarea noastră. În repriza a doua am fost mai concentrați, am făcut diferența și pe tabelă și asta mă bucură. Începem să arătăm ca o echipă, iar punctele vin și ele”, a menționat tehnicianul „roș-albilor”.

Pe de altă parte, gândul fostul internațional se îndreaptă deja spre „intermediara” cu CS Mioveni. „I-am felicitat pe băieți, dar deja am uitat acest meci. Gândul nostru este la următorul adversar, căci succesul de azi își pierde din valoare dacă nu-l legăm cu alte rezultate pozitive. Avem un obiectiv de realizat și suntem obligați să scoatem maxim din fiecare partidă. Iar miercuri, mai avem și miza revanșei față de suporterii noștri după egalul de săptămâna trecută. Cât despre galerie ce să mai spunem, a fost din nou la înălțime și aici, la Clinceni”, a adăugat fostul atacant al lui Dinamo.

Golul numărul trei a fost sută la sută opera unor jucători veniți de pe bancă. Tănase a fost responsabil de cursa și centrarea de pe sânga, iar Strătilă cu finalizarea. „Sunt cel mai fericit când jucătorii mă pun în dificultate, neștiind pe care să-i aleg dintre ei. Cei doi, dar și Roman, au intrat bine în joc, au contribuit la acest succes. Înseamnă că avem un lot valoros în intregul său, iar acest lucru va conta până la final”. a concluzionat Mihalcea.

Utiștii se întorc tot cu avionul acasă, via Timișoara, iar mâine seară au programat un antrenament. Miercuri la ora 18, la Șiria, ajunge Mioveniul, formație ce a strâns și ea 7 puncte în acest debut de sezon.

