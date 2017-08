Și-au pus în gardă adversarul din runda inaugurală: CSM Lugoj – Șoimii Lipova 1-2

0 SHARES Share Tweet

Proaspăta divizionară trei arădeană a spălat rapid impresia proastă lăsată cu Cermeiul și a câștigat ultimul amical al verii, chiar împotriva adversarei de peste o săptămână, de la Pîncota. La Lugoj, au decis Vasinc (din penalty) și Deta, pe final, la capătul unei acțiuni individuale. A fost 1-2, pentru gazde egalând la un moment dat situația, imediat după pauză, Olariu.

Față de testul de miercurea trecută (0-2 cu Cermeiul), antrenorul „șoimilor” chiar a apreciat evoluția echipei sale. „Am câștigat în urma unui joc bun, am avut motivație. S-a jucat 60 cu 30 de minute, am stat mai bine în teren, am fost mai agresivi și am avut o posesie bună. Au fost și ocazii și am dat și goluri. Per ansamblu, a fost destul de bine, dar vreau și mai multă posesie din partea băieților. Adversarul a fost unul bun, cu cinci jucători lipsă din câte am înțeles, dar un adversar bun, de primele locuri ale campionatului”, a menționat Flavius Sabău, care l-a primit de la UTA și pe Bruno Vasiu, un fundaș central de 20 de ani.

De partea cealaltă, Cosmin Petruescu a avut cuvinte de laudă la adresa adversarului de azi. „A fost un meci bun, o ultimă evaluare. Am cunoscut acum și acest nou adversar despre care nu știam nimic. Este o echipă bună, foarte organizată, au câțiva jucători care sunt peste această ligă, cu siguranță. Îi felicit pe cei de acolo pentru echipa pe care au făcut-o, vor face o figură frumoasă. Noi am încercat să dăm minute tuturor, avem și câțiva care vor juca după-masă la satelitul din Liga 4 și dorim pentru săptămâna viitoare să-i recuperăm pe Sekely, Pădurariu și Popan. La nivel de lot, au avut loc, din păcate, cam multe mofdificări. A plecat Horcea la Ripensia, pe Livan ni l-a luat Sebișul, Zurbagiu și Radu s-au dus la Fortuna Becicherecu, iar Silaghi și Rus au ales Dumbrăvița. Din păcate, cei pelcați la ligi inferioare au pus cariera profesională înaintea fotbalului, unde eu cred că mai aveau mult de arătat. Drăghici este încă în recuperare după un grav accident și Roșie este la recuperare. La sosiri îi avem fundașii Daniel Filip și Friedrich și mijlocașul Pădurariu de la ACS Poli 2, Janos Sekely, de la Deva și Cuedan, din Germania. Totodată, a revenit după o lungă accidentare Mărmăneanu. Seria s-a înnoit cam de jumătate, se pare că Reșița, Sebișul și Șirineasa și-au propus pe față promovarea. Lugojul dorește o clasare superioară celei de anul trecut, când am terminat pe locul 3. Dacă reușim sau nu, vom vedea, nu facem un capăt de drum dintr-un eșec. Stafful, conducerea tehnică și jucătorii vor munci pentru o clasare cât mai bună, fără însă să punem presiune”, ne-a declarat profesorul de la cârma Lugojului.

Formații:

CSM Lugoj (prima repriză): David Filip – Precupanu, Ciobanu, Miculescu, Marta – Popan, Mărmăneanu, Ciubotariu, Olariu – Bozian, Pădurariu.

CSM Lugoj (repriza a doua): David Filip – Daniel Filip, Friedrich, Ciobanu, Marta – Popan, Lazea, Ciubotariu, Olariu – Cuedan, Grega.

Lipova (prima repriză): Bujor – Mandache, Calvin, Pașcu, Stoin – Piț, S. Popa, Bier, Copil – Vasinc, Deta.

Lipova (repriza a doua): :ujor – Kocsis, Bercu, David, Tomuț – Deta, Jichici, Vasiu, Lăcustă – Vasile, Filimon

