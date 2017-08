Colegi și prieteni, dar fotbalul naște pasiuni: Șoimii Șimand – CS Ineu 3-3

0 SHARES Share Tweet

Sorții au vrut ca „duelul” dintre Marius Ciubăncan și colegii săi de la Academia Ladislau Brosovzky să aibă loc chiar în runda inaugurală. Aflat în barca Șimandului, ca antrenor-jucător, fostul „decar” al UTA-ei i-a avut în tabăra adversă, la Ineu, pe Vasilică Georgiu, Cristi Sculici și Adrian Palade. A rezultat un meci cu adevărat spumos, cu o revenire spectaculoasă, dar incompletă din partea gazdelor, care susțin și că asistentul Groșan le-a scos din buzunar două puncte.

Chiar dacă s-au prezentat la startul sezonului cu numeroase absențe, combatantele au prestat un fotbal frumos, cu garda jos. În atari condiții, deschiderea scorului nu s-a lăsat prea mult așteptată. După exact un sfert de oră de joc, Balaci a centrat de pe stânga, iar Vasilică Georgiu a înscris din voleu, din 8 metri, la revenirea sa în Țara Zărandului. Convins și el să revină la echipă, Jany Ruska a egalat rapid, cu capul, după cornerul lui Rafila. Cu mare chef de joc, Georgiu a făcut 1-2 (min. 33), după ce a urmărit o minge până pe linia de fund și a trimis-o cu efect în plasă. După nici 100 de secunde a fost rândul lui Păcurar să dea drumul alunecării la un șut-centrare al lui Mâneran pentru un 1-3 ce părea să-i facă stăăpâni pe situație pe zărăndani. A fot o simplă iluzie, căci Ruska a mai urcat odată în atac la o fază fixă și efectul a fost același: gol cu capul. Repriza nu s-a încheiat până ce Ghergar nu a egalat la 3 cu un șut frumos de la 19 metri, ce s-a dus cuminte sub bară.

Văzând că se poate, „șoimii” au insistat și mai mult la reluare, iar Faur a și reușit să înscrie în două rânduri, dar la semnalizarea asistentului Groșan, Bolcaș a invalidat golurile. „S-ar putea să fie prima și ultima oară când am de spus ceva la adresa arbitrilor, însă acum chiar nu pot să tac. Chiar dacă baremurile nu le mai plătim noi, trebuie să se țină cont că avem alte cheltuieli, cu salariile sau primele jucătorilor și nu e normal ca un club să pățească ce am pățit noi azi. Pur și simplu ne-a fost scoasă de două ori mingea din poartă, pentru decizii de neînțeles a unui copil. Poate e de perspectivă, nu avem de unde știi, dar cred că Liga 4-a e încă o pălărie prea mare pentru el. Vă dați seama cât de important și frumos ar fi fost pentru noi să revenim de la 1-3 la 4-3. Dar, chiar și așa, efortul băieților merită apreciat, căci am avut multe absențe și am întâlnit o echipă bună, muncitoare”, a spus Marius Ciubăncan, care a avut ceva scântei amicale pe teren cu fostul coleg de la Dorobanți și actualul coleg de la Academia Brosovszky și prieten. „Pe lângă că e un fotbalist de excepție, Vasi e ca un frate pentru mine. Dar, când suntem pe teren, fierbe sângele în noi, ne mai aprindem, căci nu ne place să pierdem niciunuia dintre noi. Am uitat deja ce a fost, relația noastră revine la normal și e foarte bună”, a adăugat Ciubăcan, care nu a putut conta cu Ineul pe nu mai puțin de șapte fotbaliști, toți cu pretenții de titulari: Tolan, Engelhardt, Rechițan, Pocioian, Berar, Mărcuș și Petrila.

Nici Sculici nu a putut alinia cea mai bună formulă sau nu a avut variante pe bancă, prin absențele lui Pușcaș, Ponta, Gligor și Spătaru. „La cum am jucat în repriza a doua, nu meritam să câștigăm. Sigur, dacă eram mai atenți să închidem jocul la cele câteva ocazii avute în special în prima parte, altfel am vorbit acum. Dar, discutând doar pe fapte, rezultatul e echitabil”, a opinat și Cristi Sculici, „principalul” celor de la Ineu.

Formații:

Șimand: Dagău – Ujog (61 A. Cuc), Cătană, I. Ruska, Rafila – Ghergar, Țigan, Ciubăncan, Balogh – Faur, Balint

Ineu: Costea – Voștinar, Karmanoczky, Iaroș, Dragoș (46 D. Mâneran, 86 Bociort) – Zdrențan – D. Mâneran, Georgiu, S. Balaci, Hulbăr – Păcurar.

Arbitri: Alin Bolcaș – Emil Arsa, Tudor Groșan. Observatori: Mircea Toderici, Andraș Mako.

