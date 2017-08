Crișul și-a atins scopul în Podgorie: „Jocul va crește de la etapă la etapă, importante erau punctele în fața unei echipe periculoase acasă”

1 SHARES Share Tweet

Noua echipă a Crișului a atras destule priviri la prima apariție oficială în acest sezon. Adversarul era și el unul de luat în seamă, mai ales pe teren propriu, unde a produs destule surprize în ultimele campionate. Chiar dacă a avut – două trei ocazii în prima parte, jocul principalei favorite la câștigarea campionatului a suferit puțin. Golul de 0-1, marcat de Cigan, a căzut – însă – cum nu se putea mai bine, în singurul minut de prelungire din prima parte, simplificând misiunea lui Modan et. comp. la reluare.

Muzsnay: „Toate echipele își vor da viața cu noi”

E primul succes oficial al lui Zsolt Muzsnay pe banca celor din Criș, fostul stelist recunoscând că mai are de lucru până lucrurile vor merge ca unse. „Ne așteptam să fie greu la Păuliș, căci primele meciuri sunt mereu complicate, cu atât mai mult cu cât am dat peste o echipă agresivă, periculoasă, în special acasă. Am pregătit bine partida, dar toți am avut trac, nu a fost chiar ziua noastră ca joc. E important, însă, că am tranșat victoria, având o posesie a balonului destul de bună. Astfel, ne-am obosit adversarul, iar atacanții noștri au putut să-și pună în valoare calitățile. Jocul va crește și el de la etapă la etapă și chiar e nevoie să arătăm mai bine chiar de etapa viitoare. Am înțeles că jucăm un prim derby, cu o echipă cu pretenții ca și a noastră și trebuie să fim pregătiți. Dar, știu de pe acum că toate meciurile vor fi grele grele. Toate echipele vor muri pe teren cu noi, își vor da viața să ne încurce, nu avem voie să subestimăm pe nimeni”, a explicat antrenorul formației de pe Crișul Alb.

Cherecheși: „ Prima etapă este tot timpul mai dificilă, victoria e foarte importantă”

Din calitatea de manager general, Daniel Cherecheși a pus la dispoziția antrenorului un lot numeros, competitiv, cu destule rezerve ce pot intra oricând în primul „unsprezece”. „Chiar dacă am controlat și prima repriză, am jucat ceva mai slab. În a doua, în schimb, ne-am dat drumul la joc și nu s-a pus problema învingătoarei. Prima etapă este tot timpul mai dificilă, victoria e foarte importantă. Am jucat în deplasare, adversarul a fost incomod, iar punctele ne dau încredere pentru următoarea etapă, cea de acasă, cu Pecica. Întâlnim o echipă care, cu siguranță, se înscrie în lupta pentru promovare. Abordăm partida la victorie, fiindcă am muncit, ne-am pregătit bine, avem soluții pe toate posturile și ne dorim cele trei puncte. Sper ca și jucătorii să înțeleagă faptul că acest sezon e diferit de precedentul. E concurență pe fiecare post, iar antrenorul e singurul care decide la cine să apeleze”, a menționat șeful grupării de pe Crișul Alb.

Mițiți: „Poate, dacă aveam toți jucătorii la dispoziție…”

Dincolo de diferența mare de valoare și experiență dintre cele două loturi, Păulișul nici nu a putut conta pe câțiva dintre oamenii săi de bază. Suciu a fost suspendat, Orza e plecat din țară, iar D. Popa a revenit la echipă doar de câteva zile și nu putea fi aruncat în luptă. „În mare măsură, ne așteptam la acest deznodământ nefericit pentru noi, chiar dacă diferența de joc nu a fost foarte mare. Poate, dacă îi aveam la dispoziție și pe cei trei jucători de bază, altfel ar fi stat lucrurile, dar, chiar și așa, băieții au făcut un meci bunicel. Știam că întâlnim cea mai puternică echipă din campionat, mare favorită la promovare și cu toate astea eu zic că nu ne-am făcut de rușine, iar asta îmi dă încredere pentru ceea ce urmează în acest sezon. De săptămâna viitoare, reintră Suciu și Popa, o să avem o săptămână în plus de antrenamente și o să vină și rezultatele. Ne propunem un loc mai bun decât anul trecut, sau cel puțin să ni-l păstrăm pe acela (n.a. locul 9)”, a punctat Dănuț Mițiți, antrenorul Păulișului, care – cel puțin deocamdată – nu se poate reactiva și ca fotbalist din pricina accidentării grave la tendonul lui Achile.

