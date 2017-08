„Piesele” de Liga a 2-a, rămase datoare două eșaloane mai jos: UTA II – Glogovăț 0-1

0 SHARES Share Tweet

Dacă UTA câștiga fără drept de apel la Clinceni, în cadrul etapei cu numărul trei a ligii secunde, jucătorii lăsați acasă de Adrian Mihalcea nu au putut face diferența în Liga 4-a. Iuga, Filaret, Dinculescu, Jorza și Izet nu au reușit să crească nivelul unei echipe alcătuite din juniori de la Under 19 și 17. Glogovățul a mulțumit și a plecat cu 3 puncte de pe terenul „ICRTI”, producând surpriza primei runde județene.

Sigur, numai de omogenitate nu se putea pune problema la „satelitul” UTA-ei, dar, chiar și așa, era greu de anticipat că „Vladi” va face jocurile. „Cel puțin în prima parte am jucat foarte bine. Am stat bine în teren, am închis toate spațiile spre poarta noastră, am avut și ocazii, dar am și înscris când a fost nevoie. Chiar am insistat pe fazele fixe, știam că ne putem surprinde adversarul astfel”, ne-a relatat Călin Dehelean, antrenorul „roș-albaștrilor” despre repriza decisă de reluarea imparabilă cu latul, sub bară, a lui Mari, venită după centrarea lui Blănaru.

Mult mai bine pusă la punct din punct de vedere fizic, UTA II a dominat destul de clar ostilitățile în partea secundă, a pus sub presiune careul advers, dar rareori multitudinea de centrări sau pase ajunse în careu și-au găsit adresa. Mai mult, Gogovățul putea face 0-2 dacă Palcu nu ar irosit un penalty obținut tot din el după duelul cu Filaret. „Sunt mândru de băieți, de felul cum au respectat tot ce le-am spus. Toți au jucat bine, dar Blănaru are un plus pentru cum s-a bătut pentru fiecare minge și a făcut de multe ori diferența în joc, chiar și în fața jucătorilor UTA-ei veniți de la prima echipă. Aceste trei puncte ne dau puterea să muncim mai mult și avem două săptămâni la dispoziție să arătăm și mai bine la următorul meci oficial”, a mai spus Dehelean.

Formații:

UTA II: Debre – Curta, Iuga, Filaret, Dinculescu – Al. Bodri (65 I. Popovici), Jorza – Țîrlea (75 Cornean), Izet, Țuța – P. Stan (52 Al. Nistor).

Glogovăț: Ciornei – Danciu, E. Pantea, Mariș, Ruja – Borteș, Doboș, S. Popa (60 Goldiș), A. Gornic (89 L. Avram) – Blănaru – Palcu (90 Magdi).

Arbitri: Sorin Saladea – Cristian Căsuț, Andrei Pâslaru. Observatori: Cornel Tiulea, Iosif Lovas.

