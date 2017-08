„Triplă” de bun (re)găsit pentru Capătă: Cetate Săvârșin – Unirea Sântana 3-4

0 SHARES Share Tweet

În virtutea tradiției, „roș-galbenii” și „roș-negrii” au făcut spectacol, chiar dacă – în multe cazuri – primele meciuri stagionale sunt lipsite de sare și piper. După acel 3-5 de pe 10 mai, în returul ediției precedente, a ieșit un 3-4 ce trimite punctele tot la Sântana, dar și îl pune serios pe gânduri pe Dinu Donca. Echipa acestuia a luat destule goluri în partidele de pregătire, iar Săvârșinul, formație reunită de doar săptămâni și lipsită de aportul mai multor jucători de bază.

De 19 secunde a avut nevoie Alex Capătă să spargă gheața în noua ediție de campionat. Fostul atacant al UTA-ei a beneficiat de o pasă lungă a lui Pleșca și a trimis calm, pe lângă Fador. Săvârșinul nu a acuzat șocul și a egalat repede. Bogdan și Petrean au „preparat” o minge pentru Neamț, care a trimis cu sete, din drop, în plasă (min. 8). Era doar începutul unui meci de-a dreptul nebun, nerecomandat tacticienilor. În minutul 17, Capătă a combinat cu Avrămuțiu în stânga și acesta a semnat primul său gol în contul Unirii. Nici nu au avut timp să se bucure oaspeții, căci D. Petrean a egalat cu o lovitură de cap după cornerul bătut de Neamț. Era minutul 22, iar 5 minute mai târziu Flavius Pavel și-a adus pentru prima oară echipa în avantaj. Experimentatul atacant, folosit în centrul liniei mediene, a prins unul dintre „trasoarele” sale letale, Matiș privind mingea ducându-se ață în vinclul porții sale. Când ceasul a bătut o jumătate de oră de joc, scorul devenea 3-3 grație lui Capătă, care a urmărit faza la șutul respins al lui Josan. Momentul psihologic a avut loc înaintea ultimului fluier al primei părți, atunci când Marc a ratat incredibil din poziție de unu la unu cu portarul.

Lucrurile au fost ceva mai așezate după pauză. Sântana și-a etalat treptat plusul de valoare și pregătire, iar reușita de 3-4 a venit ca o consecință firească. Era minutul 74, când Peia a centrat bine, iar Capătă a realizat „tripla” cu o lovitură de cap. Totuși, punctele nu îi țin de cald lui Dinu Donca. „Continuăm spectacolele, că tot sunt Zilele Aradului. Nu pot fi mulțumit când echipa mea ia trei goluri într-o singură repriză, de fapt în 25-30 de minute. M-am simțit ca în curtea școlii la un moment dat, cu fundașii ambilor echipe simple jaloane pe teren. Nu știu, poate că încă nu suntem destul de concentrați fiind prima etapă, deși cred că e o mai veche boală de-a noastră acest joc cu focul. Nici suprafața de teren, una foarte proastă, nu ne-a avantajat, dar chiar și așa nu aveam voie să trăim atât de periculos. Rămânem cu punctele, dar și o oarecare îngrijorare pentru felul cum ne-am comportat în apărare”, a spus antrenorul „uniriștilor”.

Fără S. Iștoc, A. Popa, B. Gherghel și Geanîm, toți cu probleme de ordin personal, Cătălin Neamț a fost nevoit să improvizeze în fiecare compartiment, dar în special în defensivă. „Inițial, ne-am speriat puțin de numele jucătorilor de la Sântana, dar realitatea din teren a fost alta. Am ținut pasul, chiar am făcut o primă repriză excelentă, pe care o puteam termina în avantaj dacă nu am fi ratat o ocazie mare pe final. Apoi, în repriza a doua, am căzut din punct de vedere fizic și am fost taxați. Păcat, căci am simțit că se putea mai mult, dar băieții merită felicitări pentru acest meci, disputat după doar 4-5 antrenamente în această vară. Pe de altă parte, am onorat și noi zilele comunei cu un meci spectacol”, a menționat antrenorul-jucător al Cetății.

Formații:

Săvârșin: Fador – D. Muntean (90 Ursu), Bontea, Dumitrescu, Cotuna – I. Bogdan, Fl. Pavel, Neamț, Marc (60 Seb. Iștoc)- Oprea, D. Petrean.

Sântana: Matiș (46 Csurka) – Paven (46 Toader), Pleșca, Peia, Istin – Mateiu, Avrămuțiu, Josan (75 Vuin) – Martin, Capătă, Prică (68 Stanciu).

Arbitri: Cristian Coroban – Flavius Drăghici, Mihai Stanciu. Observatori: Leontin Buda, Gheorghe Sfăt.

0 0