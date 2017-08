Chița, la prima victorie într-un meci oficial la Sebiș: „Nu s-a pus problema câștigătoarei la Diosig, dar vreau să creștem calitatea jocului”

2 SHARES Share Tweet

Diosigul și-a găsit nașii în formațiile arădene. După Șoimii Lipova, care a anulat titlul de campioană a Ligii a IV-a Bihor prin victoria de la barajul de promovare în Liga a 3-a, a venit rândul Sebișului să oprească parcursul bihorenilor în Cupa României, după un sec 3-0 administrat în această seară.

E practic primul succes semnat Alin Chița într-un meci oficial pe banca Naționalului, cu trei zile înainte de debutul în campionat, la Deva. „Când întâlnești formații de nivel inferior, și încă și la ele acasă, există mereu un pericol să fi surprins de atitudinea, de dorința lor de a demonstra că se pot ridica la nivelul tău. Noi am evitat acest lucru astăzi pentru că am știut de la început ce vrem și am evoluat în consecință. Sunt mulțumit de prestația băieților, cu mențiunea că – totuși – mi-aș dori o mai mare substanță în joc. Vreau să creștem calitatea acestuia, să avem o turație mai ridicată, mai ales că vineri ne așteaptă o deplasare grea, pe care ne propunem să o câștigăm, ca și astăzi. Și îmi mai doresc ceva și anume să se respecte și la meciuri ceea ce lucrăm zi de zi la antrenamente. Dacă tot muncim și insistăm pe unele aspecte, ar fi păcat să facem altceva când jucăm pe puncte, sau pentru calificarea în Cupă. Dar, pe de altă parte, oricât mi-aș dori eu să accelerez lucrurile prin muncă, sunt conștient că 15 jucători noi, cum avem noi în echipă din această vară, nu pot fi omogenizați într-o lună – două. Probabil că vom mai avea de suferit la exprimare, dar asta nu ar trebui să ne împiedice să legăm victoriile”, a menționat antrenorul grupării de pe Crișul Alb, care astăzi a avut și câteva indisponibilități importante, ca Dică și Enciu (ușor accidentați), Zăinescu (revenit la echipă după ce a susținut o restanță la BAC), Pintea (suspendat) și S. Vereș, încă nelegitimat.

Debut cu „dublă” pentru juniorul Vereș: „Dacă mă ascultă, ajunge departe”

Sebișul a abordat partida de la Diosig cu doi juniori, portarul Moroz și mijlocașul Vereș. Acesta din urmă a fost eroul partidei cu o „dublă” în poarta lui Ghețe și vorbim despre un jucător de 17 ani. „Am avut referințe bune despre acest băiat din Luduș, am fost să-l văd și astăzi este la Sebiș. Are calitate, îndemânare, viziune a jocului și lovește foarte bine mingea, dacă mă ascultă, ajunge departe. Cu siguranță, se va auzi de el în fotbalul mare”, a spus Chița despre Claudiu Vereș.

0 0