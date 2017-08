Florin Marin e sigur: „Trebuie să jucăm peste nivelul la care am jucat până acum pentru a obţine un rezultat pozitiv cu UTA”

0 SHARES Share Tweet

CS Mioveni a devenit unul dintre adversarii obișnuiți ai „Bătrânei Doamne” de la revenirea în Liga 2-a. Mai mult, cele două echipe s-au bătut mereu pentru locurile fruntașe și așa se va întâmpla, probabil, și în acest sezon. Deocamdată, ambele au acumulat 7 puncte și-și propun să nu piardă contactul cu plutonul de trei al formațiilor ce au mers ceas până acum, Ripensia, ASA Târgu Mureș și Hermannstadt.

După cum vă relatam deja, argeșenii au ajuns aseară la Arad fără Ayza, Negoiță, Vintilă și Neacșu, dar Florin Marin e încrezător într-un rezultat pozitiv la Șiria, dar Florin Marin mai are și alte bătăi de cap: „Sunt probleme cu Croitoru care acuză o contractură inghinală, cu Neagoe care are o inflamaţie a amigdalelor şi cu Ayza care este nerefăcut după entorsa de la genunchi suferită la Călăraşi”.

În ceea ce privește desfășurarea confruntării cu arădenii, experimentatul antrenor al „galben-verzilor” a declarat: „Este un meci foarte important pentru ambele echipe, chiar poate fi considerat şi un derby. Ei nu ai primit gol până acum şi suntem neînvinşi şi noi şi ei de la începutul campionatului. Sunt sigur că ne aşteaptă un joc dificil, contra unei echipe care a avut o campanie bună de achiziţii şi a adus jucători cu experienţă mare în toate compartimentele. Trebuie să jucăm peste nivelul la care am jucat până acum ca să obţinem un rezultat pozitiv. Întâlnim o echipă care a investit mult, a făcut, așa cum am spus, transferuri şi care are ca obiectiv promovarea. UTA este o echipă puternică, de forţă şi cu jucători care pot să facă diferenţa oricând. Trebuie să ne organizăm foarte bine defensiv, să nu le oferim spaţii de joc şi sigur, trebuie să punem probleme în atac ca să obţinem un rezultat pozitiv. Trebuie să înscriem gol sau goluri dacă vrem să obţinem acest rezulrat bun”.

Disputa din cadrul etapei cu numărul patru a ligii secunde se va juca pe arena „Otto Greffner” din Șiria, începând cu ora 18.

