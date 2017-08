Mihalcea, despre Strătilă: „Are nebuniile lui, dar și experiență și valoare încredibilă”

0 SHARES Share Tweet

La Clinceni, Sorin Strătilă a rămas pe bancă pentru prima oară în „gestiunea Mihalcea”. A intrat, însă, cu câteva realizări, printre care și un gol, ultimul din întâlnirea din județul Ilfov. Contra Mioveniului, „SS”-ul va fi din nou titular și asta și pentru că Albert Stahl ar putea fi ținut pe margine de o problemă medicală. „Dacă Sorin Strătilă se concentrează 100%, dacă conștientizează două-trei lucruri care le discutăm noi, nici un adversar nu i-ar sta în față. Dar, mai are el nebuniile lui și se bazează pe unele calități. Câteodată îi ies, altădată mai puțin, dar are o experiență și o valaore incredibilă. E vorba de atitudinea și preocuparea de la fiecare fază, de nimic altceva”, a explicat „principalul” arădenilor.

La rândul său, mijlocașul de 30 de ani pare să fi înțeles mesajul antrenorului. „Nu mă aștept neapărat să fiu titular mâine, ci, dacă intru, indiferent când când, vreau să joc cât mai bine. Îmi propun să dau maximum, să-mi ajut echipa să câștige, vreau să fiu eu mulțumit de cum am jucat. Nu contează cine intră, echipa să câștige și de acolo avem toți de câștigat. Cât despre Mioveni, este clar că tot timpul am avut meciuri grele cu ei, dar nu ne-au bătut decât odată acum doi ani. Acum au antrenor foarte bun, au venit de două zile la Arad, își iau și ei măsuri, s-au interesat de noi. Acest meci și cel de la Sibiu sunt cruciale pentru noi, căci întâlnim două echipe în formă, pe ambele le consider contracandidate. Au și jucători care au fost la UTA și care sigur vor să demonstreze ceea ce pot și vor da totul pentru asta. Vor juca cu o ambiție în plus contra noastră”, a menționat Strătilă, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului.

În altă ordine de idei, Mihalcea îi închide ușile la UTA lui Velici, atacantul pe care l-a dorit la Călărași în urmă cu 3 luni de zile. „Ne gândim că avem nevoie de jucători valoroși, care ne pot ajuta pentru acest campionat dificil. Încă nu am identificat un atacant, nu s-a pus problema ca Gelu Velici să vină la UTA. Dacă l-am dorit la Călărași, nu înseamnă că trebuie să se întâmple același lucru și la Arad. Singurul post pe care îl vizăm pentru încă un transfer este cel de atacant cu alte calități decât cei pe care îi avem. Iar asta pentru a putea juca cu doi sau chiar cu trei atacanți”, a menționat tehnicianul „Bătrânei Doamne”.

FOTO: Ciprian Petcuț

