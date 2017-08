Mihalcea, după studierea Mioveniului: „Marele lor atu – antrenorul, folosesc atacurile rapide și se bazează pe experiența lui Năstăsie”

24 SHARES Share Tweet

După Chindia, CS Mioveni e al doilea adversar de calibru întâlnit de UTA în noua ediție de campionat. Deși au schimbat câțiva jucători, argeșenii sunt ceva mai omgeni decât adversara ei de mâine, ce a operat nu mai puțin de 9 achiziții, toate cu pretenții de titulari.

Până una alta, contează mult rezultatul intermediarei de mâine, iar Adrian Mihalcea și-a studiat atent adversarul în dorința de a-l contracara. „Ne va aștepta un meci foarte greu, Mioveniul are un început bun de campionat. Cu toate că au schimbat destui jucători în vară, au reușit să aibă rezultate bune în aceste trei etape. Marele lor atuu este antrenorul lor, nu mai are rost să amintim experiența și rezultatele dânsului. Avem informații, inclusiv imagini video despre adversar și suntem pregătiți să câștigăm mâine, pentru a da valoare punctelor luate etapa trecută la Clinceni. Altfel, rămâne un meci câștigat în deplasare și nimic mai mult. Avem nevoie de continuitate în rezultate pozitive. Mai mult ca niciodată, mâine avem nevoie de victorie, iar jocul îmbucurător din runda precedentă ne dă speranțe mai mari”, a opiniat tehnicianul „roș-albilor”.

Întrebat dacă îi consideră pe cei de la Mioveni contracandidați la un loc sub soarele Ligii 1, Mihalcea a adăugat: „Nu știu exact ce-și doresc ei în acest campionat, dar au practicat un fotbal bun până acum și au acumulat tot 7 puncte, ca și noi. Au o organizare foarte bună de joc, nu e deloc rău ca în trei etape să marchezi de opt ori și să primești doar un gol. Dar, să nu uităm că și noi stăm bine ca și golaveraj, mai ales că suntem singura divizionară secundă ce nu a primit gol în acest sezon. Așadar, în momentul de față vorbim despre un derby. Aș mai putea spune că Mioveniul e o echipă destul de echilibrată, care se apără foarte bine, supranumeric, aglomerează foarte bine și au niște distanțe bune pe faza de apărare. Apoi, stau bine și ca agresivitate și încearcă să folosească mult atacul rapid prin experiența lui Năstăsie. Ba prin pase, ba prin goluri. Este un stilul profesorului Florin Marin, nu știu dacă este neapărat al Mioveniului. Echipa lor este diferită față de anul trecut. Nici Ayza nu joacă, este accidentat, dar chiar și fără el au câștigat etapa trecută, cu 3-0. Au jucat agresiv, pragmatic, rezultatul putea fi chiar mai mare”.

Concluzia antrenorului utist e legată tot de echipa sa și potențialul ei. „Sunt foarte bucuros că am jucători care reacționează chiar și când intră de pe bancă, așa cum a fost cazul lui Sorin Strătilă la Clinceni, toți sunt preocupați să dea randamentul maxim. Dacă aceste schimbări ne dau feedbackul dorit, este ok. Vom face schimbări în funcție de problemele noastre, de adversar, este important ca cei care intră să mă facă să-i folosesc cât mai mult. Pentru a câștiga un campionat avem nevoie de un lot puternic. Dacă vrem să câștigăm câteva etape, avem nevoie doar de o echipă. Principala mea problemă este să avem un lot competitiv, jucători care, chiar dacă joacă mai puțin, să-i avem pregătiți pentru tot campionatul, lucru care până acum a fost ok. Curtuiuș a intrat cu Chindia și a dat gol, la fel Strătilă, cu Clinceni, Tănase și Roman au venit și ei cu altă atitudine de benacă și acestea sunt lucruri îmbucurătoare”, a mai remarcat Adi Mihalcea.

FOTO: Ciprian Petcuț

