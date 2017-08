Sabău: „Respectăm Cupa, o specialitate a Lipovei” v.s. Anca: „Nu ne-a interesat atât de mult rezultatul, important e campionatul

1 SHARES Share Tweet

Forțele din amicalul de săptămâna trecută s-au răsturnat în partida de Cupa României, dintre Șoimii Lipova și Lunca Teuz Cermei. De la 0-2, „alb-albaștrii” au trecut la un 3-0 și o calificare fără emoții în turul următor, în timp ce „roș-albii” își pun întrebări pentru ceea ce va urma în noua stagiune. La fel de adevărat este că nou promovata nu a optat pentru niciun junior Under 19, în timp ce Anca și Nagy au avut doi, iar pe final, chiar trei.

la final, Flavius Sabău a recunoscut că a avut alte planuri pentru juniorii săi, pentru ziua de marți și de aceea niciunul dintre ei nu a apărut pa gazon nici măcar pe parcursul partdei. „Am făcut un meci bun, am avut posesie, lucru pe care l-am și cerut jucătorilor. În plus, am avut agresivitate, ceea ce ne-a lipsit la meciul amical cu ei din urmă cu o săptămână. Am câștigat meritat, am mai avut 4-5 ocazii bune, au avut și ei ceva, dar rezultatul nu a fost pus la îndoială. Sunt mulțumit atât de partea fizică, cât și de partea tactică. Am jucat fără juniori, pe ei i-am pregătit separat pentru a fi apți sâmbătă la meciul de campionat. Așa am gândit eu, cu toate că știu și argumentele cu integrarea juniorilor în echipă. Să vedem ce adversar vom avea mai departe în Cupă, probabil tot de Liga 3-a și vom juca tot la Pâncota. Îl vom trata su seriozitate, respectăm mai departe competiția, de altfel o specialitate a clubului Șoimii Lipova în ultimii trei ani”, a spus antrenorul lipovanilor.

De partea cealaltă, Radu Anca susține că pe cermeiani nu și-au dorit neapărat un drum lung în Cupa României. „Nu am făcut jocul pe care l-am fi vrut, nici nu ne-a interesat atât de mult rezultatul de astăzi. L-am luat mai mult ca un meci de antrenament, important este meciul de campionat. Din punct de vedere fizic, nu stăm rău, mai avem de omogenizat și integrat juniorii. Avem câțiva buni, au jucat și azi și cred că au potențial de creștere. Vorbesc în special de Ianc, Rogojanu și Mager, pe care ne bazăm în primul rând, au și jucat bine astăzi, dar mai sunt și alții care pot intra oricând în echipă”, a punctat fostul mijlocaș al UTA-ei.

O galerie foto de la meciul de Cupă dintre Lipova și Lunca Teuz Cermei găsiți AICI

