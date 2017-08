Stahl, incert cu Mioveniul! Cresc șansele de titularizare pentru Tănase și Toma: „E nevoie de realizări, nu doar de simpla lor prezență”

1 SHARES Share Tweet

„Bătrâna Doamnă” ar putea fi privată de doi dintre principalii fotbaliști ofensivi contra celor de la CS Mioveni. De fapt, absența lui Ștefan Grigorie este certă, doar că și Albert Stahl s-a accidentat la gleznă și a devenit incert pentru confruntarea cu argeșenii. „A simțit doar un disconfort ieri, la antrenament, dar nu cred că ar putea fi probleme pentru el”, a menționat Adrian Mihalcea, care a continuat: „În rest, toată lumea e aptă fizic și moral, jucătorii sunt determinați și conștienți de importanța jocului de mâine. În mare măsură, ce se va întâmpla mâine, depinde doar de noi. Am văzut și la băieți că sunt concentrați, știm cu toții că nu mai avem voie să pierdem puncte acasă. Mă aștept la mai mult de la toți, începând cu Grahovac, Ciucă, Strătilă și terminând cu Dinculescu sau mai știu eu care. Au experiență și valoare, dar doar muncind ajungem la rezultate. Nu contează numele dacă nu te și impui prin joc și rezultate. Vreau să ajungem la un moment dat aproape de perfecțiune, e idealul. Suntem singura echipă ce nu a primit gol și vrem să continuăm așa, am dat destule goluri și vrem să o ținem tot așa”.

În condițiile în care Stahl chiar nu va fi apt cu trupa lui Florin Marin, stafful tehnic utist va apela, cel mai probabil, la Ionuț Tănase (foto). „Închizătorul” a fost rezervă în primele etape ale sezonului, dar a intrat excelent în joc la Clinceni, făcând faza golului de 3-0, semnat Strătilă. „Cu toate că este U nder 21, nu arată. Are o atitudine de bărbat matur, e unul dintre jucătorii care a crescut de când am venit eu aici. A înțeles unele lucruri, adică modul meu de a gândi și a juca în anumite faze și acest lucru este îmbucurător. Fiind mijlocaș central, el trebuie să facă ambele faze, să fie apărător, dar să și inițieze atacuri, sau chiar să le finalizeze. În acest sistem de joc, poate evolua de la un careu la altul”, a spus antrenorul arădenilor despre fostul ințernational Under 19.

Tot la capitolul noutăți în primul „unsprezece” ar putea fi trecut și Dorin Toma. Mijlocașul central ofensiv, care a arătat o creștere evidentă de formă și încredere la ultimele antrenamente, plus meciul juniorilor, contra Bihorului, l-ar putea lăsa pe Prună pe bancă. „Există o posibilitate să joace, la fel ca și Prună, Jorza și ceilalți. Faptul că l-am oprit în lot etapa trecută, poate și mîine, îi dă dreptul să spere. Voi vedea după antrenamentul de azi care va fi primul „11”, poate mă răzgândesc în privința unora. După cum au intrat cei de pe bancă și au dat un plus echipei, este îmbucurător. Majoritatea erau fotbaliști cu experiență, dar și cei tineri au entuziasm, vor să demonstreze că pot mai mult. Așa a fost cu Prună, se poate întâmpla la fel cu Tănase sau Toma. Ambii pot fi titular la un moment dat. Vom vedea ceea ce arată când intră în teren, e nevoie de realizări, nu doar de simpla lor prezență”, a adăugat Adi Mihalcea.

Prin urmare, UTA s-ar putea prezenta asfel cu Mioveniul: Grahovac – Adili, Scutaru, Ciucă, Burlă – Tănase, Cârstocea – Strătilă, Toma, Buleică – Curtuiuș.

