Cermeiul pare favorită la Giarmata, în uvertura noii stagiuni de Liga 3-a: „E important cum începem campionatul”

Sorții au vrut ca partida dintre Millenium Giarmata și Lunca Teuz să se repete, pe puncte, după numai trei luni de zile. În penultima rundă a stagiunii precedente, formația de pe Teuz a obținut punctul salvării matematice în județul Timiș, după un 1-1 cu formația lui Răzvan Leuca. Acum, cele două echipe deschid „balul” în noul campionat, alături de deveni și sebișeni, ce se duelează tot vineri (de la ora 18) la poalele Cetății.

Un alt detaliu interesant ar fi acela legat de…Șoimii Lipova. Ambele echipe au fost eliminate din Cupa României de nou promovata arădeană, fără a înscrie vreun gol. Giarmata a pierdut cu 6-0, iar Cermeiul cu 3-0, o diferență de la care se pleacă, cumva, și în disputa de campionat. Timișenii au pierdut o serie de jucători importanți, precum Maghici, Todorov, Soare sau Ghighilicea, iar la capitolul jucători experimentați l-au transferat doar pe fundașul/„închizător”, Adrian Bungău (ex. Gătaia). Din fotbalul arădean i-au luat pe fundașul de 20 de ani Stupu (ex. Sebiș) și „închizătorul” Brănișteanu (ex. UTA), pentru ca lotul să mai fie completat cu nu mai puțin de 7 fiind juniori, dintre care unii B sau chiar C. Cert este că s-a ajuns la o medie de vârstă foarte scăzută a echipoei, iar Leucă e conștient că va avea viață grea în noua ediție de campionat. „Nu are rost să vorbesc doar despre meciul cu Cermei, ci în general. La ce lot tânăr avem, cu foarte mulți copii, unii debutanți în Liga 3-a, toate meciurile vor fi extrem de grele pentru noi. Încercăm să creștem acești copii, sperând – totodată – că ne vom putea menține în Liga 3-a”, a menționat tehnicianul Giarmatei.

Pentru Lunca Teuz, marea miză a verii a fost menținerea lotului de jucători de anul trecut, lângă care să mai vină unul-doi seniori și trei-patru juniori. În afară de Rusu, Petrache, Șiclovan și Coșa, echipa a rămas intactă, iar venirile lui Bodea și Pașcalău între buturi, plus copiii UTA-ei, Rogojanu, Mager și Bubuș par să completeze, cel puțin deocamdată, „garnitura” Cermeiului. Rezultatele din amicale au fost de toate culorile, în timp ce primul meci oficial al stagiunii, cel de ieri cu Lipova, nu a ieșit tocmai bine. Dar, la finalul acestuia, Radu Anca a recunoscut că partida de la Giarmata e mai importantă. „Nu ne-a interesat prea mult rezultatul din Cupă, ci mai degrabă cel din campionat. Echipa adversă este necunoscută pentru noi, mai ales că au mai adus ceva jucători după partida de cupă cu Lipova, dar e clar că mergem acolo să câștigăm. E important cum începem campionatul, după o pregătire lungă de vară”, a menționat antrenorul principal al „alb-roșiilor”, care are o absență importantă vineri, în persoana lui Norbert Varga, plecat la un turneu cu grupa sa de copii de la UTA.

Formații probabile:

Giarmata: Miklos – Fl. Olariu, Mihălceanu, Stupu, Ștefănescu – Domșa, Bungău – Grunță, Codrea, Stoica – Anagor.

Cermei: Bodea – Rogojanu, Cotoc, Gurban, Suslak – Ianc – Mager, Nistor, Diarra, Vereș – Sulea.

