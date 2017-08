Mihalcea: „Dacă nu putem juca cu presiune, ridicăm mâna sus și ne retragem. Suntem datori față de acest club”

32 SHARES Share Tweet

Nici la a doua încercare, Adrian Mihalcea nu a putut savura un succes al echipei sale pe teren propriu. La Șiria, Mioveniul s-a apărat eroi, iar arădenii nu au găsit cheia să o desfacă. În puținele ocazii în care au reușit cu adevărat a intervenit imprecizia la finalizare, dar și lipsa de șansă.

Adrian Mihalcea a fost un car de nervi la conferința de presă de după meci. Antrenorul „roș-alb” lasă impresia că nu reușește să se facă prea bine înțeles de elevii săi, de la care așteaptă cu totul altceva, mai ales în situațiile în care adversarul ține cu dinții de rezultat. „Sunt încă la cald, dar nu știu ce să spun după un asemenea meci, pe l-am dominat de la un cap la altul. Am greșit o singură dată și am luat un gol, iar apoi am avut <<n>> ocazii și n-am băgat-o în poartă. Băieții trebuie să înțeleagă că toate echipele care vor veni aici vor juca de maniera asta. Dacă nu putem juca cu presiune, ridicăm mâna sus și ne retragem. Aici e UTA, dacă sunt unii care cred că vrem să jucăm pentru locul 10, să ridice mâna, asta e realitatea. Nu trebuie să avem nici un pic de teamă, dacă au teamă, greșesc, nu au valoare. Teama nu face parte din bagajul unui fotbalist care trage pentru un obiectiv îndrăneț. Am avut azi jucători care … așa, sporadic, sporadic…, și asta mă deranjează cel mai mult. Mă aștept mult mai mult, enorm de mult de la unii jucători, sunt datori față de acest club. O să am discuția mea cu ei, mă aștept la mult mai mult, vom vedea ce vom face. Avem nevoie de un lot competitiv, când unul nu merge bine, avem nevoie de oameni care pot să-i suplinească”, a fost mesajul tehnicianului „Bătrânei Doamne” către elevii săi.

Intrând puțin în detaliu, Mihalcea spune că, până la urmă, problema rămâne în tabăra formației sale și mai puțin la maniera defensivă de joc a adversarilor. „E previzibil ca la un moment dat, când ei joacă cu patru oameni la centrul terenului, să ajungem să centrăm de pe benzi. Dar, nu jocul adversarului ne-a pus în dificultate, căci să dăm un gol puteam din zece ocazii. Că mai prindem câte o echipă care iese la joc și le dăm vreo trei-patru goluri, puțin mă interesează, vreau să câștig fiecare meci. Degeaba am bătut 3-0 la Clinceni dacă astăzi nu am câștigat. S-a jucat la o singură poartă, au trecut de două ori centrul terenului în prima repriză și o dată și jumate în cea de-a doua, dar și-au atins obiectivul. Bravo lor, felicitări pentru rezultat. Suntem considerați echipă puternică și toate echipele vin si se apără cu șase inși. Mai vin și arbitrii care dau trei minute prelungire la atâtea trageri de timp, dar nu ei ne-au pierdut pnctele, noi suntem singurii vinovați”, a adăugat antrenorul „roș-albilor”.

Ziua negativă a fost completată și de primirea primului gol al campionatului. „Avem o apărare foarte experimentată, am primit doar un gol în patru etape dintr-o prostie a noastră. Se pot întâmpla astfel de prostii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să dăm un gol în plus din atâtea ocazii. Nu-i condamn pe fundași, au participat la construcție și ei, fazele Mioveniului le putem număra pe degete. În momentul când echipa adversă se apără cu toți zece jucători în jumătatea lor, trebuie să ducem cât mai mulți fotbaliști de-ai noștri pe faza de construcție și finalizare. L-aș fi trimis și pe Grahovac. Ciucă participă și el la fazele fixe, aveam nevoie de jucători de talie. Avem cinci goluri date de doi fundași laterali și două de un vârf, plus Strătilă pe finalul meciului de la Clinceni. Vreau pragmatism”, a mai trasnmis Mihalcea.

FOTO: Ciprian Petcuț

