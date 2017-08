Primele realizări ale lui Copil la Lipova au venit împotriva foștilor antrenori: „Avem lot peste Liga 3-a, chiar nivelul competiției e de Liga 2-a”

16 SHARES Share Tweet

Cel mai important transfer al verii la Șoimii Lipova s-a remarcat în meciul de Cupă cu Cermeiul a contribuit decisiv la calificarea echipei sale. Dumitru Copil a scos penalty-ul din care Vasinc a deschis tabela, iar apoi am marcat, printr-un voleu frumos, golul de 2-0. În final a fost 3-0, după ce și Trabalka și-a adăugat numele pe lista marcatorilor. „A fost un meci foarte bun. Am reușit ce ne-am propus, un antrenament înainte de prima etapă de campionat, în compania unei echipe bune de liga a treia. Am câștigat meritat, personal, mă bucur că mi-am ajutat echipa cu realizările din teren. Dar, important este să câștige echipa și mai puțin contează cine se remarcă, trebuie să ne facem cu toții datoria. Eu sper să joc bine și să am realizări cât de multe și în campionat”, a menționat mijlocașul de 26 de ani, care și-a întristat chiar foștii antrenori de la UTA, Roland Nagy și Radu Anca, acum pe banca celor de la Cermei.

După două sezoane pline în Liga 2-a, Copil poate face o comparație între nivele și cluburi. „După cum am văzut componența seriei, sunt echipe bune. Parcă nici nu văd așa mare diferență față de liga a doua, doar că acolo sunt mai mulți jucători cu experiență și mai mulți bani investiți în fotbal. Mă bucur că am venit la Lipova, pot spune că la Șoimii am găsit oameni serioși și profesioniști. Vestiarul m-a primit bine, îi știam aproape pe toți jucătorii, cu unii am și fost coleg, iar Flavius Sabău este un antrenor dedicat, avem parte de o pregătire cu nimic mai prejos ca la Liga 2-a”, a adăugat cel comparat în urmă cu un deceniu cu Hagi.

În fine, Dumitru Copil a vorbit și despre prima „ciocnire” stagională pe puncte, cea de sâmbătă, cu Lugojul. „I-am întâlnit chiar săptămâna trecută în amical, sunt o echipă cu jucători destul de buni, dar important este să punem noi în practică ce pregătim la antrenamente și atunci nu contează adversarul. Ne dorim cu toții să jucăm bine, să facem puncte și să fim cât mai sus în clasament. Eu cred că lotul nostru este peste Liga 3-a, dar fiecare echipă s-a mai întărit. Au adus jucători de nivel ridicat, va fi un campionat foarte greu, vom avea mult de muncit pentru a avea succes. Nu pot face un pronostic pentru prima etapă, dar sigur că mi-aș dori să câștigăm. O victorie ne-ar ridica moralul în perspectiva meciurilor ce vor veni”, a concluzionat „Mitruț”.

