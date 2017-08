Restart sebișean la Deva! 15 jucători noi la dispoziția lui Chița pentru eternul obiectiv: promovarea!

2 SHARES Share Tweet

Partida de la poalele Cetății devene, dintre CNS-ul fostului utist, Sorin Cornea și Național Sebiș poate fi considerată capul de afiș al rundei inaugurale a Ligii a 3-a (seria a 4-a). Combatantele s-au bătut pentru pozițiile fruntașe în ultimele două ediții de campionat, dar, în final, au asistat la promovările celor timișorenelor de la ASU Poli și Ripensia.

La prima vedere, va fi un duel al marilor necunoscute, în sensul că ambele echipe au schimbat foarte mulți jucători față de stagiunea precedentă. Sebișul contează pe nu mai puțin de 15 fotbaliști noi, plus antrenorul Alin Chița, în timp ce devenii au și ei destule noutăți. Plecările lui Bodea (la Cermei), Vaștag (Reșița), Cornea (Snagov), Făgărășanu (Cugir), Szekely (Lugoj), Bloj (Corvinul), Stoenac (Juventus București), Petresc (plecat în Anglia) au fost acoperite cu Romică David (ex. Galda), Mintaș (ex. Luceafărul și Oșorhei) sau Alexandru Dan (Pandurii), printre numele mai cunoscute, plus alți tineri fotbaliști, între care și juniori talentați din zonă. Obiectivul echipei nu pare a fi promovarea, după cum o spune chiar antrenorul echipei. „Național Sebiș nu e o contracandidată la promovare. Noi avem obiectiv locurile 2-10, cu mențiunea că ne propunem să jucăm fotbal pe orice teren, acasă sau în deplasare și ne vom bate până la ultimul fluier al arbitrului. Fiecare început este mai greu, avem doar 25 la sută din lotul de anul trecut și ne bazăm pe mulți jucători tineri”, a menționat Cornea, înaintea debutului de vineri, din campionat, cu sebișenii.

La rândul ei, Naționalul reprezintă încă o enigmă pentru majoritatea adversarelor din serie și asta pentru că s-a întărit cu destui fotbaliști noi pentru această serie. Majoritatea achizițiilor au făcute din zona Pitești – București, dintr-un fond de jucători binecunoscut de antrenorul Alin Chița. Acesta recunoaște că, deocamdată, nu prea știe adversarele din seria a IV-a a Ligii a 3-a, dar nici nu îl interesează în mod special. „Cu tot respectul pentru toate formațiile, la Sebiș, ca și la celelalte cluburi unde am activat, am pus mereu pe primul plan jocul echipei mele și mai puțin ceea ce joacă adversarul. Dacă reușesc să implementez stilul de joc bazat pe posesie, dar și pressing în momentul în care nu avem mingea, ne putem bate cu oricine la acest nivel. Nu contest că sunt și alte formații bune în această serie, din câte am înțeles chiar Deva e una dintre ele, dar mă concentrez sută la sută asupra a ceea ce avem noi de făcut meci de meci. Este clar că ne propunem să câștigăm vineri, să începem cu o victorie, pentru ca apoi să avem liniștea și moralul necesar de a pregăti etapele ce vin”, ne-a declarat Alin Chița, care are câțiva jucători incerți pentru acest meci, printre care și „piesele” grele Dică și Enciu.

Formații probabile:

Deva: Bauman – Ionică, Scarlat, Mintas, Doboș – R. Cristian, Boldea – Staicu, Tecsi, Firan – R. David.

Sebiș: Voicilă – Zărnescu, Bârsănel, Pintea, Dumitrache – Ruță – Săulescu, E. Dică, Petculescu, Cl. Vereș – Ionică.

1 0