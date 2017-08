Roman cere înțelegere pentru foștii prim divizionari: „Jocul e mai aglomerat în Liga 2-a, vor veni și golurile din partea mea”

12 SHARES Share Tweet

În afără de prima etapă, cea de la Târgoviște, cu Chindia, Dan Roman a început pe bancă partidele oficiale ale sezonului. A intrat în repriza a doua pentru o mai multă consistență în atac și mai ales pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor, dar acest lucru întârzie să se petreacă.

La final, „vârful” sosit de la CFR Cluj a avut destule reproșuri de făcut la adresa arbitrilor, în special pentru că nu au prelungit meciul mai mult. „Nervii provin din frustrare, căci ar fi trebuit să câștigăm la câte ocazii am avut și la câtă presiune am pus pe ei. Sigur și arbitrul a dat prea puține minute de prelungire, la cât de mult au tras ei de timp. Dar, a fost un meci bun, ei nu au ieșit din terenul lor, dar fotbalul e pe goluri. Având în vedere lotul pe care-l avem, cele 8 puncte sunt cam puține, dar lumea – oarecum – trebuie să înțeleagă ceva. Noi, care venim din Liga 1, unde jocul este mai aerisit, aici este un pic diferit, mai aglomerat, fundașii se țin scai de tine și durează puțin până ne acomodăm. Pe de altă parte, nu avem timp de pierdut și sunt convins că vom face meciuri bune chiar începând de runda viitoare, iar la final vom promova”, a spus atacantul de 31 de ani al „roș-albilor”.

Aflând că Adrian Mihalcea le-a transmis deja jucătorilor săi care nu pot evolua sub presiune să ridice mâna, Roman a adăugat: „Mister a vorbit la cald, nu este o presiune prea mare pe noi, până la urmă am făcut un joc destul bun. Mâine vom rezolva toate problemele, ne va spune ce trebuie să facem și va fi totul bine. Am demonstrat că am dominat toate meciurile și vor veni și golurile și din partea mea, a lui Curtuiuș sau a altor băieți. Sper să venim cu trei puncte de la Sibiu, iar Baloteștiul nu va mai scăpa neînvinsă la Șiria”.

