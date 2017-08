Vești proaste pentru utiști! Falcă susține că echipa încheie stagiunea la Șiria, iar conducerea clubului e de vină că terenul de pe „Motorul” va fi gata doar la anul

1 SHARES Share Tweet

Una caldă, alta rece pentru sportul arădean. La conferința de presă de schimbare a numelui BC ICIM Arad, prin alăturarea sponsorului principal FCC Environment, Gheorghe Falcă a spus cu subiect și predicat că terenul „Motorul” va fi bun de joc, respectiv antrenamente, de abia din sezonul viitor. Mai mult, primarul Aradului susține că șefii UTA-ei știau de acest lucru, din moment ce și-au dat girul pentru montarea unui gazon artificial în Aradul Nou.

Din politețe pentru partenerii ICIM-ului, chestiunea legată de stadioanele urbei am abordat-o la finalul conferinței de presă. Sigur, edilului nu i-a picat prea bine „turnura” luată de ceea ce ar fi trebuit să fie o întâlnire cu mass-media pașnică, fără întrebări incomode, dar în viață mai ai parte și de zile proaste. Că tot și-au adus aminte, ieri, suporterii prin scandări colorate la adresa primarului de rușinea „exilului” de la Șiria, ne-am gândit că ar fi oportun să aflăm cât mai durează lucrările de amenajare a stadionului „Motorul”. Răspunsul ne-a șocat. Bine, exagerăm puțin, căci la Falcă nu ne mai șochează aproape nimic, dar încercăm să păstrăm aparențele.

Să revenim și să ascultăm ceea ce a avut de spus primarul. „Veți primi un răspuns în scris, nu știu acum. Dar, conform înțelegerii cu clubul UTA, suntem în procedură…Ei au spus că tot sezonul îl pot juca Șiria, nu este nicio problemă”. Întrebarea unui coleg a venit pe nerăsuflate: „Ce înseamnă asta, că UTA nu va putea juca nici la primăvară pe <<Motorul>>?”. Iar Falcă a replicat amabil, după care a atacat în stilu-i caracteristic: „Tot campionatul, de aceea nu încercați să faceți ping pong cu mine, că nu mă pricep la ping pong. Dar lucrurile sunt simple, în momentul în care au cerut (n.a. conducătorii clubului UTA) teren sintetic, se intră în procedură pe teren sintetic. Procedura nu o decide primarul, ci tot legea statului român. Sunt proceduri, tribunele cred că sunt tot în procedură de cumpărare. Pentru teren sintetic am făcut din nou caiet de sarcini, finanțare, pentru că i-am înțeles pe cei de la club. Ei (n.a. conducătorii clubului UTA) sunt conștienți că vom avea un stadion de o anume dimensiune și vor avea nevoie de un teren de antrenament pe timp dificil. Din octombrie până în februarie, să zicem și altfel se va comporta un teren sintetic. Și am acceptat solicitarea lor. Dacă nu-mi spuneau, nu-l făceam terenul sintetic. Conform procedurilor, nu primarul îl licitează și-l pune. Ce ar trebui să fac? Știiți în cât timp se face un caiet de sarcini și se licitează? În 6-7 luni de zile. Nimeni nu-și va propune în România să încalce legea. Știau (n.a. conducătorii clubului UTA) foarte bine ce înseamnă proceduri și timp. Dar performanța în fotbal se obține pe teren, oricare ar fi el, omologat. Banii pentru acest gazon și lucrările de montare sunt prinse în bugetul din acest an, altfel nu putea începe licitația. Dar văd că nu vă deranjează că de un an de zile nu începe licitația la stadionul UTA de 2,5 milioane de euro. Și că vom pierde câteva luni de zile până vom finaliza noul stadion? Asta nu e o problemă? Și așa o parte dintre voi scrieți doar ce vreți voi, indiferent ce spun eu”.

Într-adevăr, greșeala noastră a fost că am scris ce a spus viceprimarul Bibarț, așa prin luna februarie și anume că: „Arena Motorul va fi renovată pentru a putea găzdui jocuri de Liga 1 (n.a. era vorba despre cele ce ar fi trebuit să se dispute din luna iulie a acestui an, fiindcă echipa UTA era în obiectiv în iarnă, adică locul 2 în clasament), va avea un gazon mixt, ca și cel pe care joacă Manchester United, iar tribunele vor avea o capacitate de minim 4.000 de locuri”. Dar, mai sus, tot de la Falcă înțelegem că șefii clubului UTA sunt de vină pentru că declarațiile lui Bibarț s-au dus pe Apa Sâmbetei. Și asta pentru că s-au dat cu fundul de pământ și au spus că ei vor gazon 100% artificial, iar când conducerea UTA-ei poruncește, Falcă execută! Ne apucă râsul, serios.

