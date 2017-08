Cornea: „Sunt mândru de echipa mea, deși la 4-1 nu credeam că putem scăpa victoria” v.s. Chița: „Mă așteptam la altă desfășurare de forțe, am avut pulsul 500”

0 SHARES Share Tweet

Primele două partide ale stagiunii în seria a IV-a a Ligii a 3-a au produs nu mai puțin de 12 goluri pentru două remize. Meciul de la poalele Cetății devene au fost pur și simplu nebun, cu o deschidere de scor sebișeană, un forcing incredibil al gazdelor, dar și tresărirea de final a Naționalului.

Cornea: „Îmi pare rău că nu am mai avut putere de concentrare”

Pe banca Devei stă din acest sezon Sorin Cornea, fost fotbalist al Aradului, la Strungul și UTA, pentru ca în cariera sa de antrenor să bifeze până acum echipe ca CS Certej, Agrocompany Bacia, CFR Simeria sau Qatar Sport Club, din postura de „secund” al lui Aurel Țicleanu. La debutul pe banca CNS-ului a fost la o jumătate de oră de un succes important, împotriva uneia dintre pretendentele la promovarea în Liga 2-a. „Am construit o echipă frumoasă, tânără, căreia i-am și spus că singurul adversar suntem noi înșine. Înainte de meci, nimeni nu a crezut în noi, iar acum, după finalul său, toți regretă că nu am câștigat, iar eu cel mai mult. Îmi pare rău că nu am mai avut putere de concentrare, poate e de vină și partida de marți din Cupă. Dar, chiar sunt mândru de echipa mea, de cum a luptat pe teren. Au fost greșeli din neatenție, poate și lipsă de valoare, dar o să mai lucrăm la asta. La 4-1 nu am crezut că putem scăpa victoria. Poate tinerețea și siguranța scorului de 4-1 ne-a făcut ca în final să ne mulțumim doar cu punct”, a menționat „principalul” devenilor la finalul confruntării cu trupa de pe Crișul Alb.

Apoi, Cornea și-a motivat opțiunile la mijlocul terenului. „În fața lui Emil Dică, fotbalist valoros, cum îl avem și noi pe Robert Cristian, au stat doi copii. Moț de 17 ani și Boldea, de 20 de ani, care prin dăruire și efort au făcut ca acesta să se remarce doar prin câteva centrări. Robert Cristian a jucat foarte avansat pentru că era singurul jucător care putea să îmi dea ultima pasă și care era inteligent să exploateze spațiile libere din apărarea adversă. Nu l-am avut nici pe Iulian Tecsi 100%. Astăzi e și ziua lui și îi urez <<La mulți ani>>, păcat că nu și-a putut face cadou un gol sau chiar o victorie”, a adăugat antrenorul Devei.



Chița: „Când faci cadou patru goluri, este greu să revizuiești toată strategia”

Chiar dacă Sebișul se întoarce cu un punct dintr-o deplasare deloc ușor, Alin Chița se aștepta, cu siguranță, la un deznodământ și mai fericit. Însă, apărarea Naționalului a rămas corigentă la acest prim meci de campionat, oaspeții având – totuși – meritul de a fi revenit de la 1-4. „Mă așteptam la altă desfășurare de forțe, dar păcătuim foarte mult în anumite momente. Avem multe greșeli personale, ne-au costat azi patru goluri. Când faci cadou patru goluri, este greu să revizuiești toată strategia. Pozitivă este doar capacitatea noastră de a reveni. Suntem o echipă într-o continuă organizare, am adus 16 jucători noi în vară și se vede că nu suntem omogeni din punct de vedere al exprimării. Dar, chiar și așa, anumite momente trebuie tratate cu seriozite și responsabilitate, iar noi nu am făcut lucrul ăsta. Dacă marcam noi la bara lui Vereș, puteam avea 2-0 și ușor-ușor ne desprindeam pe tabelă. Dar, de aceea e fotbalul frumos, noi am primit goluri, am revenit, a fost o partidă atractivă pentru spectatori, dar eu am avut pulsul 500. Am plecat la 600 de kilometri departe de casă pentru a face treabă, nu să stau pe locul 10. Dar, sunt convins că odată cu trecerea etapelor punem la punct jocul colectiv și pe viitor să evităm greșelile de genul celor de astăzi”, a punctat noul antrenor al sebișenilor.

Fostul fundaș a fost extrem de inspirat când l-a introdus pe Adelin Voinescu, autor al „hattrickului” salvator. „La 4-1 singurul meu gând a fost să mă uit pe bancă și să încerc să bag jucători care să intre și să marcheze. Atât, nu m-am gândit să recuperăm scorul, doar să marcăm. Am fost inspirat, dar totuși sunt dezamăgit un pic de atitudinea juniorilor. Ei sunt luați dintr-un climat fără presiune și au fluctuații mari de formă. Dar, dacă asta e regula pentru toată lumea, o respectăm. Sper să mai putem face ceva transferuri la capitolul juniori pentru a acoperi posturile deficitare”, a mai menționat Chița.



