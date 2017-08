Leuca: „Meci echilibrat, s-a muncit mult, însă doar pentru un punct” v.s. Anca: „Reprize împărțite, scor echitabil. Sperăm să arătăm mai bine!”

1 SHARES Share Tweet

Millenium Giarmata și Lunca Teuz Cermei au împărțit frățește potul primei runde al Ligii 3-a la capătul unei partide cu destule faze de poartă, cei doi portari fiind printre cei mai buni oameni de pe teren. La final, ambii tehnicieni au fost mulțumit cu remiza, cu mențiunea că – totuși – Răzvan Leucă a adus în discuție ocaziile ratate de echipa sa pe final de meci. „A fost un meci echilibrat, în care s-a muncit mult, însă doar pentru câte un punct. Din păcate, pe final, am ratat foarte bune ocazii de a marca, ocazii ce ne-ar fi putut aduce cele 3 puncte și un start victorios. Am avut și accidentați și absenți, nu am reușit să-i legitimăm pe unii, iar în situația dată atât am putut arăta acum. Adversarii au fost mai organizați”, a fost comentariul fostului mijlocaș.

Întrebat despre obiectiv, Leucă a surprins oarecum prin răspunsul său plin de optimsm: „Avem tineri foarte talentați în lot, dezavantajul ar fi că nu au experiență competițională. Problema actuală a lotului este una numerică, nu avem suficienți componenți, motiv pentru care mai facem două-trei achiziții, pentru a putea să ne atingem obiectivul, locurile 1-10. Până acum nu am transferat mulți jucători, ci doar ceea ce ne trebuia”.

Anca: „Ne-a lipsit mult Varga, antrenorul din teren”

De partea cealaltă, Radu Anca nu s-a declarat prea mulțumit de fața echipei sale la primul meci pe puncte. „Pot spune că reprizele au fost împărțite, una slabă din partea noastră în primele 45 de minute, după care am revenit în cea de-a doua, când am fost mai proaspeți. Sunt nemulțumit, fiindcă au fost destule situații în care am pierdut prea ușor mingea. Nu am ținut de ea, ne-am grăbit și am greșit, sperăm ca săptămâna viitoare să arătăm mai bine. Trebuie să ținem cont și de adversar, unul bun, arțăgos, multe echipe vor pierde puncte aici. Consider remiza echitabilă”, a opinat antrenorul „alb-roșilor”.

Totodată, fostul mijlocaș al UTA-ei a ținut să sublinieze absența celui mai experimentat fotbalist din lot, dar și-a remarcat și portarul. „Ne-a lipsit Varga, omul care știe să ne mobilizeze la mijlocul terenului, mai ales dacă luăm gol. E antrenorul din teren, cu el am fi arătat altfel la meciul de azi. Dar, bine că am revenit de la 0-1, am dat două goluri, păcat că ne-au egalat pe final. Vreau să-l felicit pe Bodea, a avut o prestație bună, pe final chiar a salvat rezultatul”.

