Prună – cel puțin două luni în afara gazonului, Grigorie și Jorza – în lotul anti Hermannstadt

UTA a plecat spre Sibiu, unde mâine o întâlnește pe FC Hermannstadt, una dintre contracandidatele la un loc sub soarele Ligii 1. Din păcate, Adrian Mihalcea are câteva probleme de efectiv, după despărțirea de atacantul Dan Roman, dar și accidentarea juniorului Victor Prună. Mijlocașul ofensiv a suferit o triplă fractură nazală după impactul cu Gugu, puternicul fundaș al Mioveniului, și e internat și la această oră în spital. Doctorii i-au recomandat deja cel puțin două luni de zile de pauză totală, ceea ce înseamnă că turul este cam compromis pentru tânărul utist, care tocmai revenise în circuit după o altă problemă de sănătate ce l-a ținut în afara gazonului un an și jumătate.

În aceste condiții, Adrian Mihalcea a apelat la alți doi fotbaliști cu profil ofensiv, care nu au intrat în calcule pentru meciul cu argeșenii lui Florin Marin. Este vorba despre Amir Jorza și, în premieră pentru acest sezon, despre Ștefan Grigorie. Rămâne, însă, de văzut dacă acesta din urmă chiar va debuta în „alb-roșu”, după ce nu s-a antrenat normal nici în această săptămână, problemele la una dintre gambe fiind mai gravă decât s-a crezut inițial.

În rest, mici probleme medicale mai acuză și Scutaru, dar prezența sa pe gazonul arenei sibiene nu se pune în discuție. Semne de întrebare mai sunt în dreptul mijlocașilor centrali, acolo unde Tănase, Asani și Cârstocea își joacă două locuri în teren.

FOTO: Ciprian Petcuț

