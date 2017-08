Roman și-a reziliat contractul cu UTA, vine Bumba?

49 SHARES Share Tweet

UTA a pierdut doi jucători după „intermediara” cu CS Mioveni (scor 1-1). Pe unul dintre ei defintiv, prin rezilierea contractului, iar pe celălalt după o urâtă accidentare.

Ceea ce sportarad.ro vă informa ieri s-a oficializat în prima dimineață. Atacantul Dan Roman și-a strâns mâna amical cu conducerea clubului UTA și a devenit liber de contract după numai patru etape din prezenta stagiune, între care doar în prima a evoluat ca titular. Experimentatul fotbalist, care nu a înscris niciun un gol în „alb-roșu”, evocă motive personale și s-a întors deja acasă, la Cluj. „Într-adevăr, am reziliat de comun acord contractul cu Dan Roman. Îi mulțumim pentru scurta perioadă petrecută la UTA și-i dorim baftă mai departe. În acest moment, este clar că mai avem nevoie de doi atacanți, iar timp avem până pe 4 septembrie, ultima zi de transferuri”, a menționat Codru Grădinariu.

Utiștii s-au mișcat repede și l-au contactat rapid pe Claudiu Bumba, fost internațional de tineret, care și-a reziliat chiar ieri contractul cu Dinamo. Băimăreanul de 23 de ani poate evolua pe cele două benzi alte terenului, dar postul său de bază este cel de mijlocaș în spatele vârfului, sau chiar al doilea atacant. „Au fost şase luni alături de un colectiv frumos, şase luni în care am muncit, am suferit, am luptat, am învins. Vreau să le mulţumesc suporterilor echipei Dinamo care indiferent de vreme, indiferent de distanţă au fost lângă noi şi ne-au purtat în atâtea rânduri spre victorie, a fost o onoare! Vă mulţumesc pentru încrederea acordată, poate că au fost momente când v-am dezamăgit sau alte momente cand v-am făcut fericiţi, însă mereu am dat totul pe teren! Cu respect, Claudiu Bumba” – este mesajul postat, ieri, pe contul personal de Facebook de fotbalistul care, din informațiile noastre, are șanse mari să ajungă la UTA.



Bumba ar acoperi parțial plecarea lui Roman, dar este clar că Mihalcea va mai cere cel puțin un atacant de careu. Herghelegiu sau Curelea rămân nume calde în birourile de pe Calea Victoriei.

