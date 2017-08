Autoritari în „fieful” feroviarilor: CFR Cluj – UTA Under 17 2-4

1 SHARES Share Tweet

UTA U17 a reușit o victorie importantă contra celor de la CFR 1907 Cluj. Meciul nu a început strălucit, după un sfert de oră Sandu Gaica era nevoit să facă două schimbări: Haloș a ieșit accidentat la șold, timp ce Merian a fost lovit în ochi de adversar. Nu a trecut mult și clujenii au trecut în avantaj print-un autogol al proaspătului intrat Pascu. Utiștii au fost însă puternici și au revenit prin Isac (foto, stânga), de două ori (37′,45′), și Tăședan (foto, mijloc – 39′), intrând cu avantaj la pauză, 1-3. La reluare clujenii, au făcut 2-3 prin Mocan, dar după doar un minut Dumitru (foto, dreapta) a refăcut diferența de două goluri, 2-4.

„O victorie categorică. Dacă eram atenți câștigam și mai clar. Am făcut un joc bun, foarte consistent, am recuperat repede, am ajuns repede la poartă. Am dominat jocul în cea mai mare parte a lui“, a povestit Sandu Gaica.

UTA: Zamfir – Haloș, Spătar, Salka, Mohaci, Dumitru, Isac, Hrezdac, Merian, Niculescu, Tăședan. Au mai jucat: Pascu, Duma, Selegean, Hațegan. Rezervă: Iucie.

Săptămâna viitoare vine cu două confruntări pe teren propriu, cu LPS Sebeș și Unirea Alba Iulia.

uta-arad.ro

0 0