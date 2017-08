Ciubăncan a aprins fitilul primei „bombe”: Victoria Zăbrani – Șoimii Șimand 1-2

1 SHARES Share Tweet

În mod normal, echipa ce a făcut scorul primei runde (5-0 la Mailat) nu ar fi trebuit să aibă probleme în fața unei echipe a Șimandului măcinată de probleme de efectiv. La fel de adevărat este, că, pe lângă Băd (la ultima etapă de suspendare), Abrudean nu i-a avut nici el pe Zele, Spătaru și Filip, iar pe Corlățeanu, doar într-un picior, dar chiar și așa gazdele porneau mari favorite.

Și, până la urmă, acest lucru s-a simțit și în jocul Zăbraniului, în sensul că ocaziile nu au lipsit la poarta lui Dagău pe toată durata disputei. „Aripile” Varga și Topai au ratat din toate pozițiile, pentru ca în partea a doua Lung și Crișan să nimerească bara, iar Olariu să aibă, la rândul său, o ocazie mare trgând chiar într-un fundaș advers aflat pe linia porții.

Dar, până la urmă, glezna fină face diferența indiferent de vârstă. Șimandul a profitat de o contră rapidă, Ciubăncan a ajuns în unghi și l-a executat pe Irimia cu o scăriță de efect: 0-1 (min. 59). Forcingul gazdelor a produs, totuși, un gol, cel de 1-1, venit în minutul 65. Atunci, R. Varga a centrat șutat în fața porții, iar Olariu nu putea greși. Victoria a continuat să macine jocul, dar, în loc de golul izbăvitor, a venit reușita de 1-2. O centrare puternică în careu l-a surprins pe Strango, iar nou sositul Noaică l-a învins pe Irimia cu un șut cu efect, la rădăcina barei. Era minutul 84, prea târziu pentru ca „alb-roșii” să mai întoarcă rezultatul, chiar dacă ultimele 5 minute s-a jucat 11 contra 10, căci Ciubăncan a fost eliminat de pe teren pentru proteste.

Adrian Abrudean a recunoscut că elevii săi nu au tratat prea responsabil partida, dar și că: „Am avut ghinion, cum nu cred că am mai avut în cariera mea de jucător sau antrenor. Am ratat cât pentru zece meciuri, de pe linia porții, bare. Ori este lipsă de valoare, ori de concentrare, degeaba am dominat și am avut posesie. Ne-am masat adversarii în ultimii 30 de metri, dar nu am marcat. Sunt supărat pe unii jucători, au intrat un pic pe vârfuri după victoria din prima etapă. Chiar dacă am făcut transferuri bune, meciurile nu sunt câștigate dinainte, trebuie foarte multă muncă. Nu facem înmormântare, ne rezolvăm problemele, revin toți jucătorii la antrenamente și mergem mai departe”.

De partea cealaltă, antrenorul-jucător al Șimandului a insistat pe disciplina tactică a echipei sale. „Am reușit să câștigăm cu toate că lotul este restrâs, având mulți jucători accidentați. Am pregătit bine meciul, am stat bine în teren. În primele 12 minute, am avut două ocazii de singur cu portarul, dacă intrau, altfel era jocul. Gazdele au avut posesie trei sferturi din meci, dar noi am fost pragmatici, am avut răbdare și am reușit să ne atingem obiectivul, cele trei puncte. Eu încerc să le induc mentalitatea de învingător jucătorilor, să îi fac să abordeze toate meciurile la victorie. Urmează meciul de acasă cu Curticiul, îi tratăm cu seriozitate, vrem să câștigăm și să legăm victoriile”, a menționat Marius Ciubăncan, care a oferit detalii și despre ultima sa achiziție, de altfel decisivă la Zăbrani: „L-am transferat de abia ieri pe Noaică, de la Frontiera Pilu și-i mulțumesc pe această cale lui Adi Tocan, pentru înțelegere. Riscam să nu fim 11 fără acest transfer și iată că băiatul a dat și golul victoriei azi”.

Formații:

Zăbrani: Irimia – Strango, Francescu, Lung, Edu – Crișan, Simion – Topai (64 Corlățeanu), Gherghel, R. Varga – Olariu.

Șimand: Dagău – Balint, Cătană, Ruska, Rafila – Berar, Balogh, Ciubăncan, Ghergar – Noaică, Cuc (61 Faur, 90 Dema).

Arbitri: Ionuș Nicoraș – Emil Arsa, Cristian Cășuț.

Observatori: Mihai Jivan, Iosif Lovas

