Mihalcea: „Am arătat foarte rău, fără dorință se anulează orice avantaj numeric. Singurii repetenți am fost noi!”

Etapa a 5-a a Ligii a 2-a la fotbal a venit la pachet cu prima înfrângere stagională pentru UTA. La Sibiu, Hermannstadt a profitat de bulevardele din defensiva arădeană și, chiar dacă avea să joace aproape o oră cu un om în minus după eliminarea lui Pîrvulescu, nu a avut probleme în a trece de un adversar apatic, fără idee de joc, orizont…

La final, Adrian Mihalcea era dezarmat în fața ziariștilor sibieni. „Sunt foarte dezamăgit de evoluția noastră în ansamblu, una modestă. Am jucat fără nerv, am fost timorați, nu ne-a ieșit nimic. Degeaba am jucat 11 contra 10, căci fără dorință se anulează orice avantaj numeric. Practic, am fost noi în inferiorate cu mulți jucători sub nivelul jocului. Felicit gazdele, au avut o dăruire incredibilă, așa trebuie să arate o echipă ce-și dorește să promoveze. Noi, momentan, nu avem decât nume sau astăzi asta am demonstrat. Nume și galerie, într-adevăr. În rest, am rămas datori. Părem ca o echipă formată din unsprezece pioni, fără determinare, luciditate, care se bate la jumătatea clasamentului”, a precizat antrenorul „Bătrânei Doamne”.

Întrebat dacă a fost surprins de mutările lui Pelici cu Boboc și Neagu în primul „unsprezece” al celor de la Hermannstadt, Mihalcea a adăugat: „Știam că Boboc poate să intre în orice moment, căci anul trecut a jucat destul de bine la Mioveni, iar Neagu nu a evoluat până acum doar din cauza problemelor legislative. Dar, repet, m-a surprins neplăcut echipa noastră. Altfel, știam stilul, dăruirea celor de la Sibiu. Și arbitrajul a fost bun, singurii repetenți am fost noi”.

