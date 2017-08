Pelici: „Tot respectul pentru suporterii UTA-ei, dar am meritat victoria. Vom onora acest oraș, sibienii ne vor simți ca pe copiii lor”

1 SHARES Share Tweet

După Florin Marin și Alexandru Pelici i-a pus piedică „Bătrânei Doamne”, redimensionându-i serios posibilitățile. Hermannstadt-ul fostul fundaș s-a impus cu un sec 2-0 și revine rapid pe podium, acolo unde își dorește să fie și la finalul sezonului.

La conferința de presă de după meci, tehnicianul sibienilor a apărut în brațe cu fetița sa de numai doi ani. „Am făcut un duș rece binevenit la Satu Mare, iar greșelile mari defensive de acolo nu le-am mai făcut și azi. Ar fi fost fatale în fața unei echipe pe care o avantajează terenurile mari, așa cum avem noi. A rezultat o partidă grea, zbuciumată, cu evenimente, mai multe plăcute decât neplăcute și totul e bine când se termină cu bine. E o victorie mare împotriva unei echipe ce are în componență mulți jucători de Liga 1, îmi felicit elevii. Meciul s-a jucat la intensitate maximă, cu fotbaliști buni, încărcătură, iar nevoia de puncte și-au spus cuvântul. Îi doresc succes UTA-ei în continuare. Tot respectul pentru galeria și suporterii lor, dar noi am meritat azi victoria. Sper să nu supăr pe nimeni, dar asta este părarea mea. E o victorie muncită, meritată, am dat două goluri, am mai dat două bare, plus situația clară a lui Rusu”, a menționat Alexandru Pelici la finalul disputei cu „roș-albii”.

Hermannstadt-ul a avut doi eliminați în disputa cu UTA, unul de pe teren, prin fundașul Pîrvulescu și celălalt de pe bancă, chiar în persoana lui Alexandru Pelici. „Am jucat în zece oameni, am înscris în zece oameni, ne-am apărat în zece oameni, asta înseamnă că avem forță și dorință. Am mai marcat și contra Călărașiului în zece, dar totuși sper să jucpă în 11 de acum înainte. Vreau să-mi cer scuze pentru ieșirea necontrolată la eliminarea mea de pe bancă. Nu trebuia să o am, pentru că am lăsat echipa fără antrenor. Sper să nu se mai repete , e prima oară când mi se întâmplă și îi cer scuze și brigăzii de arbitri”, a adăugat „principalul” sibienilor.

Nou promovata a acumulat 12 puncte și e pe locul 2 în clasament. „Suntem în grafic, mulțumirea o să vină când ne îndeplinim obiectivul. Dar nu mai vorbim, nu povestim și spunem cuvinte mari. Luăm totul pas cu pas, iar deplasarea de la Motru e foarte grea. Iencsi a făcut treabă bună la Pandurii de când s-a dus acolo”, a adăugat Pelici.

În fine, antrenorul celor de la Hermannstadt a vorbit și despre publicul sibian, venit în număr destul de mare la stadion. „Și data trecută când am fost aici, oamenii vor veni lângă noi, ne vor simți ca și copiii lor și ne vor încuraja mereu. Au făcut-o și azi în momentele grele, i-am auzit. Am demonstrat că la Satu Mare a fost doar un scurtcircuit, care sper să nu se mai repete. Iar atunci când mai avem o zi proastă să găsim înțelegere, căci uneori nu ne iese, chiar dacă ne dorim să câștigăm tot. Noi suntem aceiași și cât vom fi aici vom face tot posibilul să onorăm orașul Sibiu, așa cum am făcut-o și în trecut”, a concluzionat Sandu Pelici.

